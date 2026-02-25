Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
shakira_salon_fama_rock_3736272900
Escena

Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026. La lista reúne figuras de distintos géneros y confirma el impacto global de la artista colombiana

  • 25
  • Febrero
    2026

La cantante colombiana Shakira fue incluida en la lista de nominados a la Clase 2026 del Rock & Roll Hall of Fame, un reconocimiento que coloca a la artista entre las figuras más influyentes de la música contemporánea.

El anuncio reveló una selección de 17 candidatos que refleja la diversidad sonora del rock y sus géneros afines, desde el pop hasta el hip-hop, en una de las listas más amplias de los últimos años.

La presencia de Shakira destaca por su impacto global y su capacidad para cruzar fronteras culturales y lingüísticas.

Aunque su explosión internacional llegó a finales de los 90, su trayectoria comenzó en 1991, cuando debutó siendo adolescente, lo que la hace elegible bajo la regla de los 25 años desde la primera grabación comercial.

La nominación reconoce no solo sus ventas y giras, sino su influencia en la expansión del pop latino dentro del mercado anglosajón y su papel en la transformación del sonido mainstream.

Lista diversa y multigeneracional

Entre los nombres que acompañan a la colombiana aparecen artistas de distintos estilos y épocas, como Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill, Oasis y P!NK, lo que evidencia cómo el concepto de rock se amplió para incluir propuestas que marcaron la cultura popular.

La fundación confirmó que diez de los candidatos aparecen por primera vez en la boleta, mientras otros regresan tras nominaciones previas.

Por otra parte, la votación se mantendrá durante los próximos dos meses y los elegidos se anunciarán en abril, junto a los premios especiales de influencia y excelencia musical.

La ceremonia se celebrará en otoño.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_shakira_egipto_3376a3aee6
Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza
shakira_concierto_gratis_mexico_cuando_donde_fecha_hora_83b0a37a82
Confirma Shakira concierto gratis en el Zócalo de la CDMX
shakira_beele_7b3b832abc
Shakira y Beéle graban video musical en su natal Barranquilla
publicidad

Últimas Noticias

tv_azteca_se_consolida_como_lider_digital_en_el_pais_d5786c8f84
Inicia TV Azteca reorganización estratégica para cuidar su futuro
COCHE_INCENDIADO_972537223d
Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos
e24353e3_4dfb_4acf_80e7_dba76bf4966e_b9c0d07312
Visita Ernestina Godoy Ramos subsede de FGR en Monclova
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×