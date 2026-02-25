Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La cantante colombiana Shakira fue incluida en la lista de nominados a la Clase 2026 del Rock & Roll Hall of Fame, un reconocimiento que coloca a la artista entre las figuras más influyentes de la música contemporánea.

El anuncio reveló una selección de 17 candidatos que refleja la diversidad sonora del rock y sus géneros afines, desde el pop hasta el hip-hop, en una de las listas más amplias de los últimos años.

La presencia de Shakira destaca por su impacto global y su capacidad para cruzar fronteras culturales y lingüísticas.

Aunque su explosión internacional llegó a finales de los 90, su trayectoria comenzó en 1991, cuando debutó siendo adolescente, lo que la hace elegible bajo la regla de los 25 años desde la primera grabación comercial.

La nominación reconoce no solo sus ventas y giras, sino su influencia en la expansión del pop latino dentro del mercado anglosajón y su papel en la transformación del sonido mainstream.

Lista diversa y multigeneracional

Entre los nombres que acompañan a la colombiana aparecen artistas de distintos estilos y épocas, como Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill, Oasis y P!NK, lo que evidencia cómo el concepto de rock se amplió para incluir propuestas que marcaron la cultura popular.

La fundación confirmó que diez de los candidatos aparecen por primera vez en la boleta, mientras otros regresan tras nominaciones previas.

Por otra parte, la votación se mantendrá durante los próximos dos meses y los elegidos se anunciarán en abril, junto a los premios especiales de influencia y excelencia musical.

La ceremonia se celebrará en otoño.

