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Escena

Shakira hace historia en Copacabana con 2 millones de fans

La estrella rompió récords en Río de Janeiro, convirtiéndose en la primera artista latina en reunir a cerca de 2 millones de personas en la icónica playa

  • 03
  • Mayo
    2026

La cantante colombiana Shakira escribió una nueva página en la historia de la música global al reunir este sábado a aproximadamente 2 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante un megaconcierto gratuito que ya es considerado el más grande de toda su trayectoria.

Según cifras oficiales de la Alcaldía de Río, la barranquillera logró la mayor convocatoria de una artista latina en ese escenario, superando incluso el histórico show de Madonna en 2024, que reunió a 1.5 millones de asistentes.

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“La She-Wolf hizo historia en Río”, celebraron autoridades locales tras una noche que convirtió a Copacabana en una gigantesca fiesta latina.

Una celebración de tres décadas de éxitos

Durante más de dos horas, la colombiana ofreció un recorrido por distintas etapas de su carrera, desde clásicos como “Estoy Aquí”, “Inevitable” y “Pies Descalzos”, hasta himnos globales como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y temas recientes de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

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La cantante abrió con “La fuerte” y sorprendió al público al hablar en portugués, recordando el vínculo especial que mantiene con Brasil desde sus primeros años de carrera.

“Me enamoré de Brasil desde mi primera visita”, expresó emocionada.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Shakira dedicó el espectáculo a las mujeres, destacando su fortaleza y resiliencia.

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“Solas podemos ser vulnerables, pero juntas somos invencibles”, dijo ante una multitud que respondió con ovaciones.

Invitados de lujo en una noche histórica

El espectáculo contó con participaciones especiales de grandes figuras brasileñas como Anitta, con quien interpretó “Choka Choka”; Caetano Veloso y Maria Bethânia, en una emotiva celebración de la Música Popular Brasileña; además de Ivete Sangalo, con quien revivió “Um País Tropical”.

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La combinación de pop latino, ritmos colombianos y música brasileña reforzó el carácter continental del evento.

Aunque no superó por completo la asistencia atribuida a Lady Gaga en 2025 (2.1 millones, según algunas estimaciones), Shakira quedó muy cerca y consolidó uno de los conciertos más multitudinarios en la historia de Copacabana.

 


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