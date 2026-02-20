Confirma Shakira concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

La espera terminó. Shakira confirmó oficialmente que ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, un anuncio que revive uno de los momentos más emblemáticos de su historia con el público mexicano.

La noticia fue revelada por la propia artista en redes sociales, donde recordó su presentación masiva de 2007 y adelantó que esa experiencia volverá a repetirse en el corazón de la capital.

Así confirmó Shakira su concierto en el Zócalo

Con un mensaje directo a sus seguidores, la intérprete expresó su emoción por regresar a la Plaza de la Constitución.

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir”.

La confirmación puso fin a los rumores que circulaban en días recientes sobre una posible presentación gratuita tras el éxito de su gira.

Récord en territorio azteca impulsó el anuncio

El anuncio llega después de que Shakira rompiera récord con 12 conciertos sold out, como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, consolidando a México como uno de los mercados más fuertes de la artista.

La cantante explicó que este concierto gratuito es una forma de agradecer el respaldo recibido a lo largo de su carrera y durante su más reciente etapa musical.

“Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”, fueron algunas palabras de la colombiana.

Fecha, horario y sede del concierto gratuito

La presentación se llevará a cabo el domingo 1 de marzo en la explanada del Zócalo capitalino.

El espectáculo iniciará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y se prevé un operativo especial ante la alta asistencia que podría registrarse.

Posible setlist: los éxitos que sonarían en CDMX

Si bien el repertorio oficial no ha sido publicado, se espera que el concierto incluya algunos de los temas más representativos de su trayectoria y de su más reciente producción. Entre ellos:

Hips Don’t Lie

La Bicicleta

Antología

Inevitable

Ojos Así

Waka Waka

Te Felicito

TQG

Monotonía

El Jefe

¿Qué artistas invitados tendría Shakira en su concierto en el Zócalo?

Además, existe la posibilidad de que el espectáculo incluya invitados especiales. En fechas anteriores en la capital, la cantante compartió escenario con Fuerza Regida en “El Jefe”, con Belinda en “Día de enero” y Danna Paola en “Soltera”.

Otras opciones pueden ser Carlos Vives, con quien comparte el éxito “La Bicicleta”; Alejandro Sanz, recordado por “La Tortura”; y Karol G, figura clave de la nueva generación latina.

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México se perfila como uno de los eventos musicales con mayor convocatoria del año y marcará un nuevo capítulo en la relación de la cantante con el público mexicano.

