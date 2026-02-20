Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
shakira_concierto_gratis_mexico_cuando_donde_fecha_hora_83b0a37a82
Escena

Confirma Shakira concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

El anuncio llega después de que la artista rompiera récord al ofrecer 12 conciertos con boletos agotados en la capital del país.

  • 20
  • Febrero
    2026

La espera terminó. Shakira confirmó oficialmente que ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, un anuncio que revive uno de los momentos más emblemáticos de su historia con el público mexicano.

La noticia fue revelada por la propia artista en redes sociales, donde recordó su presentación masiva de 2007 y adelantó que esa experiencia volverá a repetirse en el corazón de la capital.

Así confirmó Shakira su concierto en el Zócalo

Con un mensaje directo a sus seguidores, la intérprete expresó su emoción por regresar a la Plaza de la Constitución.

“¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir”.

La confirmación puso fin a los rumores que circulaban en días recientes sobre una posible presentación gratuita tras el éxito de su gira.

Récord en territorio azteca impulsó el anuncio

El anuncio llega después de que Shakira rompiera récord con 12 conciertos sold out, como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, consolidando a México como uno de los mercados más fuertes de la artista.

La cantante explicó que este concierto gratuito es una forma de agradecer el respaldo recibido a lo largo de su carrera y durante su más reciente etapa musical.

“Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”, fueron algunas palabras de la colombiana.

Fecha, horario y sede del concierto gratuito

La presentación se llevará a cabo el domingo 1 de marzo en la explanada del Zócalo capitalino.

El espectáculo iniciará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y se prevé un operativo especial ante la alta asistencia que podría registrarse.

Posible setlist: los éxitos que sonarían en CDMX

Si bien el repertorio oficial no ha sido publicado, se espera que el concierto incluya algunos de los temas más representativos de su trayectoria y de su más reciente producción. Entre ellos:

  • Hips Don’t Lie
  • La Bicicleta
  • Antología
  • Inevitable
  • Ojos Así
  • Waka Waka
  • Te Felicito
  • TQG
  • Monotonía
  • El Jefe

¿Qué artistas invitados tendría Shakira en su concierto en el Zócalo?

Además, existe la posibilidad de que el espectáculo incluya invitados especiales. En fechas anteriores en la capital, la cantante compartió escenario con Fuerza Regida en “El Jefe”, con Belinda en “Día de enero” y Danna Paola en “Soltera”. 

Otras opciones pueden ser Carlos Vives, con quien comparte el éxito “La Bicicleta”; Alejandro Sanz, recordado por “La Tortura”; y Karol G, figura clave de la nueva generación latina. 

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México se perfila como uno de los eventos musicales con mayor convocatoria del año y marcará un nuevo capítulo en la relación de la cantante con el público mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_08_08_AM_2095a477b7
Fallas en aduanas ‘pegan’ a exportadores e industria de NL
IMG_8982_f1ee440fd4
Llevan homenaje sobre el 20 aniversario de Pasta de Conchos
shakira_beele_7b3b832abc
Shakira y Beéle graban video musical en su natal Barranquilla
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Mejor movilidad también se construye con seguridad: Miguel Flores
H_Ai_Haq_D_Xo_AEB_Fe_Z_3ca0d6ae30
¡Lo trae domado! Rayados suma 10 partidos sin perder ante Pumas
5f98d05c_7af4_4714_a66e_f53b14fcce51_36549fee8e
Da Sheinbaum banderazo a Hospital Regional del IMSS en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×