Sin jugar el Mundial FIFA™, Juan Gabriel fue la gran figura

Hasta que te conocí" se convirtió en el himno de la afición mexicana y disparó hasta 258% sus reproducciones en Spotify tras los partidos del Tri

Como cada mundial sucede, muchos cantantes lanzan temas alusivos a la competencia; sin embargo, este mundial, ¡el que salió ganando y con un tema que grabó hace años!

Y es que la canción Hasta que te conocí, de El Divo de Juárez, se convirtió en el himno de la afición mexicana durante el Mundial 2026 y registró un fuerte crecimiento en Spotify tanto en México como en Estados Unidos.

Según datos compartidos por Spotify, una de las canciones que más ha crecido durante la participación de la Selección Mexicana es "Hasta que te conocí - En vivo, desde Bellas Artes", de Juan Gabriel, que se ha convertido en el soundtrack de las celebraciones.

La plataforma de música informó que, después de los partidos del Tricolor, esa versión del tema registró un aumento de 258% en sus reproducciones dentro de México, mientras que en Estados Unidos el crecimiento alcanzó 211%. Ninguna otra canción relacionada con la conversación alrededor del torneo presentó un incremento similar.

El fenómeno nació de manera espontánea entre los propios aficionados. Conforme avanzó el torneo, la canción comenzó a aparecer en videos publicados en redes sociales, transmisiones en vivo y reuniones organizadas para seguir los encuentros de la Selección Nacional.

Poco después también empezó a escucharse en los festejos realizados en lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia, el Zócalo de la Ciudad de México y otros puntos de reunión donde miles de personas celebraron los resultados del equipo mexicano.

El impacto no quedó limitado a una sola grabación. Spotify indicó que, considerando todas las versiones disponibles de "Hasta Que Te Conocí", las reproducciones aumentan en promque te conocí0% cada vez que concluye un partido de México.

Otro clásico del repertorio de Juan Gabriel, "Así Fue", también registró un incremento del 40% tras el tercer encuentro del combinado nacional frente a Chequia, confirmando el renovado interés por la música del llamado Divo de Juárez.

El repertorio del Divo de Juárez continuó ganando presencia entre los aficionados que siguieron el torneo. Lo que comenzó como una elección espontánea para acompañar los festejos terminó reflejándose en las cifras de Spotify, donde "Hasta Que Te Conocí" se consolidó como una de las canciones más escuchadas por los seguidores de la Selección Mexque te conocí el Mundial 2026.