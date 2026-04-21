Alcaraz sorprende con visita a la Caja Mágica

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del ránking mundial, protagonizó este martes una visita sorpresa a la Caja Mágica, donde se disputa el Masters 1000 de Madrid, y desató la euforia entre los aficionados que acudieron al recinto.

El murciano, de 22 años, no participa por segundo año consecutivo en el torneo madrileño, en esta ocasión debido a una lesión en la muñeca derecha sufrida la pasada semana durante su partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, ante el checo Tomas Machac.

Lesión mantiene en duda su presencia en Roland Garros

La dolencia mantiene en incertidumbre su participación en Roland Garros, que se celebrará en París del 18 de mayo al 7 de junio.

El propio Alcaraz aseguró recientemente que prioriza su recuperación antes que precipitar su regreso a las pistas.

“Prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse porque la carrera puede ser larga”, declaró el tenista tras recibir el Premio Laureus al mejor deportista de 2025.

Un día después de esas declaraciones, Alcaraz apareció en la Caja Mágica vestido con chándal negro y chaleco gris, generando una inmediata reacción entre los asistentes.

A su llegada, decenas de seguidores se acercaron para pedirle autógrafos y fotografías, a lo que el jugador respondió con cercanía, sonrisas y gestos de agradecimiento.

Aunque ausente de la competición, Alcaraz volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con la afición española, que no perdió la oportunidad de mostrarle su apoyo en medio de su proceso de recuperación.

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