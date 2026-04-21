Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Gb9mv5a4_AA_Qjsc_170d179a53
Deportes

Alcaraz sorprende con visita a la Caja Mágica

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del ránking mundial, protagonizó este martes una visita sorpresa a la Caja Mágica

  • 21
  • Abril
    2026

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del ránking mundial, protagonizó este martes una visita sorpresa a la Caja Mágica, donde se disputa el Masters 1000 de Madrid, y desató la euforia entre los aficionados que acudieron al recinto.

El murciano, de 22 años, no participa por segundo año consecutivo en el torneo madrileño, en esta ocasión debido a una lesión en la muñeca derecha sufrida la pasada semana durante su partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, ante el checo Tomas Machac.

Lesión mantiene en duda su presencia en Roland Garros

La dolencia mantiene en incertidumbre su participación en Roland Garros, que se celebrará en París del 18 de mayo al 7 de junio.

HF9O-d0WoAEoI1K.jfif

El propio Alcaraz aseguró recientemente que prioriza su recuperación antes que precipitar su regreso a las pistas.

“Prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse porque la carrera puede ser larga”, declaró el tenista tras recibir el Premio Laureus al mejor deportista de 2025.

Un día después de esas declaraciones, Alcaraz apareció en la Caja Mágica vestido con chándal negro y chaleco gris, generando una inmediata reacción entre los asistentes.

HGZLyx7awAAZPbG.png

A su llegada, decenas de seguidores se acercaron para pedirle autógrafos y fotografías, a lo que el jugador respondió con cercanía, sonrisas y gestos de agradecimiento.

Aunque ausente de la competición, Alcaraz volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con la afición española, que no perdió la oportunidad de mostrarle su apoyo en medio de su proceso de recuperación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8683_0367f7c062
Padre de Roberto Lee es hospitalizado tras agresión
inter_fuga_virginia_8fe928f8dc
Suben a más de 30 los heridos por fuga química en EUA
EH_DOS_FOTOS_2026_04_22_T163349_389_12c88b2700
Lesión de Yamal enciende alarmas: podría perderse LaLiga
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_92637a8d36
¿Será niño o niña? Espera Mariana Rodríguez a su tercer hijo
escena_mimai_vice_85_actores_e835084403
Austin Butler y Michael B. Jordan protagonizarán ‘Miami Vice ’85’
f99ff18f_3d89_47d0_aa95_27b9786ece18_161339afe8
Pide Congreso frenar alza de peaje en autopista
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×