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Landaluce sorprende en Roma y elimina a Cilic rumbo a ronda tres

El joven español aprovechó su ingreso como lucky loser para firmar otro golpe de autoridad en el Masters 1,000 y meterse entre los 32 mejores

  • 09
  • Mayo
    2026

El tenista Martín Landaluce continúa consolidándose como una de las mayores promesas del tenis español al avanzar este sábado a la tercera ronda del Masters 1,000 de Roma, luego de imponerse con autoridad al croata Marin Cilic.

El madrileño de apenas 20 años derrotó al experimentado campeón de Grand Slam en dos sets, 6-4 y 6-4, en un duelo de dos horas y siete minutos que confirmó su capacidad para competir ante nombres consolidados del circuito.

De lucky loser a protagonista del torneo

La historia del español en Roma tomó un giro inesperado luego de caer en la fase clasificatoria ante el italiano Andrea Pellegrino, resultado que parecía dejarlo fuera del cuadro principal.

Sin embargo, la baja del monegasco Valentin Vacherot le abrió la puerta como repesca o lucky loser, permitiéndole ingresar directamente a la segunda ronda, oportunidad que Landaluce aprovechó de forma brillante.

Frente a Cilic, actual número 47 del ranking ATP y campeón del US Open 2014, Landaluce mostró madurez, potencia y temple en momentos clave para neutralizar la experiencia del croata.

El español sostuvo un tenis agresivo desde el fondo de la pista y administró con inteligencia los puntos decisivos para sellar una de las victorias más importantes de su joven carrera.

La nueva joya del tenis español

Formado en la Rafa Nadal Academy, Landaluce ha protagonizado un 2026 de consolidación.

Landaluce-aprovecha-baja-Vacherot-Lucky-Loser-Roma.jpg

En marzo alcanzó los cuartos de final del Masters 1,000 de Miami, convirtiéndose en el primer tenista nacido a partir de 2006 en lograrlo, y recientemente ingresó por primera vez al Top 100 del ranking ATP tras su participación en Madrid.


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