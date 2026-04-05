Molotov sorprende a sus fans al tocar sin Jay de la Cueva

La banda Molotov sorprendió a sus fans tras presentarse sin Jay de la Cueva en un concierto reciente en Veracruz.

Durante el show en Coatzacoalcos, el grupo salió al escenario con un guitarrista invitado, lo que generó curiosidad entre el público asistente.

Se trata de Tito Fuentes, integrante original de la banda, quien regresó para acompañar a la agrupación en esta presentación especial.

La ausencia de Jay de la Cueva ya había sido anunciada previamente, luego de que el músico decidiera enfocarse en otros proyectos personales.

A pesar del cambio, el concierto se llevó a cabo con gran energía, y los fans respondieron de forma positiva, demostrando que Molotov sigue manteniendo su fuerza en el escenario.

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