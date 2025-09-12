Cerrar X
Escena

'Super Mario Galaxy' llegará en abril de 2026

Nintendo anunció que en abril de 2026 se estrenará 'Super Mario Galaxy, Movie', secuela del exitoso filme de 2023 que recaudó más de $1,360 millones de dólares

  • 12
  • Septiembre
    2025

Nintendo confirmó este viernes que la secuela de "Super Mario Bros. Movie" llegará a los cines en abril de 2026 bajo el título Super Mario Galaxy, Movie.

El anuncio se realizó en una transmisión en directo en redes sociales, despejando los rumores que circulaban en las últimas horas.

La primera entrega, estrenada en 2023, se convirtió en la segunda película más taquillera de ese año, con $1,360 millones de dólares recaudados, solo detrás de Barbie.

Además, se consolidó como la adaptación de videojuego más exitosa en la historia del cine y alcanzó el puesto 18 en el ranking mundial de taquillas.

Cabe señalar que la nueva cinta estará nuevamente producida por Illumination, el estudio detrás de Despicable Me y Sing. Su fundador y productor del filme, Chris Meledandri, destacó que este proyecto coincide con el 40 aniversario del lanzamiento del primer Super Mario Bros, un legado que ha marcado a generaciones con creatividad y aventura.

En su versión original, la película contará con el regreso de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach y Jack Black como Bowser.

Aunque la trama se inspira en la saga Galaxy de los videojuegos, Meledandri adelantó que los fans encontrarán “sorpresas” en esta nueva entrega.

 


Comentarios

Etiquetas:
