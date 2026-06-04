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Supera Taylor Swift los US$2 mil millones con su carrera musical

La cantante se convirtió en la primera artista musical en superar este patrimonio impulsado principalmente por los ingresos de su catálogo musical y shows.

  • 04
  • Junio
    2026

La cantante, compositoria, productora y empresaria, Taylor Swift alcanzó un nuevo hito en la industria musical al superar los 2 mil millones de dólares en patrimonio neto, una cifra que la convierte en la primera artista musical en alcanzar ese nivel de riqueza impulsada principalmente por sus canciones y presentaciones en vivo.

De acuerdo con la más reciente actualización de Forbes, ahora consolida una trayectoria que ha redefinido el impacto económico que puede tener un artista dentro de la industria del entretenimiento.

El logro llega apenas unos años después de que Swift ingresara oficialmente al grupo de multimillonarios. En octubre de 2023, la publicación especializada la reconoció como multimillonaria gracias a los ingresos generados por su música y por el éxito global de The Eras Tour.

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift logró la cifra gracias a su música

Uno de los aspectos más destacados de su patrimonio es que la mayor parte de su riqueza proviene directamente de su carrera artística. Según las estimaciones difundidas por Forbes, alrededor de 800 millones de dólares corresponden a regalías musicales y ganancias obtenidas por giras.

A ello se suma un catálogo musical valuado en aproximadamente 600 millones de dólares, además de inversiones inmobiliarias estimadas en más de 100 millones de dólares.

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La cifra resulta particularmente significativa porque la mayoría de los multimillonarios del sector musical han construido parte importante de sus fortunas mediante negocios externos, marcas o inversiones alejadas de la música.

La gira que cambió la industria

El crecimiento financiero de Swift estuvo estrechamente ligado al fenómeno de The Eras Tour, una de las giras más exitosas de la historia.

La gira se convirtió en un fenómeno cultural y económico que impulsó ingresos récord tanto para la artista como para diversas industrias relacionadas con el turismo y el entretenimiento.

Taylor Swift

También recuperó el control de su catálogo

Otro momento clave en la carrera reciente de Taylor Swift ocurrió en mayo de 2025, cuando anunció que había recuperado los derechos de sus primeros seis álbumes de estudio.

Durante años, la cantante emprendió un proyecto para volver a grabar esos discos, una estrategia que fortaleció el valor de su catálogo y le permitió recuperar el control sobre algunas de las obras más importantes de su carrera.

TAYLOR SWIFT

Con un patrimonio de 2 mil millones de dólares, Taylor Swift no solo mantiene su posición como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también establece una marca inédita para la industria musical moderna.


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