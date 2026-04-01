Supera AIFA los 18.6 millones de pasajeros y aumenta ingresos

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mantiene una tendencia de crecimiento sostenido a cuatro años de su inauguración, con más de 18.6 millones de pasajeros acumulados y una expansión constante en rutas, operaciones y servicios.

Durante la conferencia matutina, su director, Isidoro Pastor Román, destacó que la terminal aérea ha pasado de operar con apenas siete rutas en 2022 a un total de 46 destinos actualmente, de los cuales 41 son nacionales y cinco internacionales, con dos más previstas para los próximos meses.

“Como ustedes recordarán, el 21 de marzo de 2022 el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones con seis rutas nacionales y una internacional”, recordó Román.

Más rutas y crecimiento sostenido

El crecimiento en pasajeros ha sido constante. De poco más de 913 mil usuarios en 2022, el aeropuerto pasó a 2.6 millones en 2023 y superó los 6.3 millones en 2024. Para 2025 cerró con más de 7 millones de viajeros.

En lo que va de 2026, ya suma más de 1.6 millones de pasajeros.

“Hasta el día 30 de marzo llevamos un millón 657 mil 700 pasajeros transportados, lo que da una cantidad acumulada de más de 18.6 millones”, detalló.

El aeropuerto también reporta estabilidad financiera. Desde 2024 logró cubrir sus costos operativos con ingresos propios.

“Logramos rebasar nuestro punto de equilibrio… los ingresos propios cubren los gastos de operación y terminamos con saldo a favor”, explicó.

Para 2026, los ingresos registran un aumento del 11.5 por ciento, con más de $555 millones de pesos en el primer periodo del año.

En el rubro logístico, el AIFA se posiciona como un nodo clave para carga aérea. Desde 2023 ha incrementado significativamente el volumen transportado.

Ese año cerró con más de 186 mil toneladas, cifra que creció a 447 mil en 2024 y se mantuvo por encima de 400 mil en 2025.

Actualmente operan 49 aerolíneas de carga en el aeropuerto, 13 de ellas estadounidenses, con operaciones principalmente de comercio exterior.

Infraestructura e innovación

Para atender la demanda, el aeropuerto amplió su infraestructura con seis recintos fiscalizados y mejoras en la terminal de carga.

Además, implementó un escuadrón canino de apoyo emocional para pasajeros.

“Ha habido una aceptación muy alta… están en salas de última espera apoyando a nuestros usuarios”, indicó el director.

También destacó la participación del AIFA en el Consejo Internacional de Aeropuertos, donde se comparten prácticas en seguridad y operación con más de dos mil terminales a nivel global.

Listo para el Mundial 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el AIFA ya firmó acuerdos para recibir vuelos oficiales.

“Estamos listos en un ambiente de privacidad, comodidad y seguridad para recibir a selecciones, empresarios y visitantes”, concluyó Pastor.

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