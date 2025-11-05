Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su romance

¡Sydney Sweeney y Scooter Braun sí están juntos!

La actriz y el productor musical fueron vistos este miércoles caminando tomados de la mano por Central Park.

El encuentro no pasó desapercibido, ya que ocurrió apenas unos días después de que Sweeney protagonizara una tensa reunión con su exprometido, Jonathan Davino.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, lo de Sweeney y Braun es algo “muy real, no es algo casual”, lo que sugiere que su conexión va más allá de una pura amistad.

El romance habría comenzado tras coincidir en la boda de Jeff Bezos, celebrada en Venecia en julio pasado. Según allegados a la pareja, Braun quedó cautivado por la actriz después de ese encuentro.

En los meses siguientes, ambos fueron vistos compartiendo escapadas y eventos sociales, y finales de octubre, diversos medios aseguraron que su relación estaba “a toda máquina”, y desde entonces han sido fotografiados en varias ocasiones tomados de la mano.

Comentarios