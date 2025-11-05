Cerrar X
escena_sydney_sweeney_y_scooter_braun_bdc2e8dfc7
Escena

Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su romance

La actriz y el productor fueron captados tomados de la mano en Central Park, confirmando los rumores que surgieron tras coincidir en la boda de Jeff Bezos

  • 05
  • Noviembre
    2025

¡Sydney Sweeney y Scooter Braun sí están juntos!

La actriz y el productor musical fueron vistos este miércoles caminando tomados de la mano por Central Park.

El encuentro no pasó desapercibido, ya que ocurrió apenas unos días después de que Sweeney protagonizara una tensa reunión con su exprometido, Jonathan Davino.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, lo de Sweeney y Braun es algo “muy real, no es algo casual”, lo que sugiere que su conexión va más allá de una pura amistad.

El romance habría comenzado tras coincidir en la boda de Jeff Bezos, celebrada en Venecia en julio pasado. Según allegados a la pareja, Braun quedó cautivado por la actriz después de ese encuentro.

En los meses siguientes, ambos fueron vistos compartiendo escapadas y eventos sociales, y finales de octubre, diversos medios aseguraron que su relación estaba “a toda máquina”, y desde entonces han sido fotografiados en varias ocasiones tomados de la mano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T144429_075_3d57314022
Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T132104_318_c43482c331
Hilary Duff regresa a la música con su nuevo sencillo 'Mature'
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Últimas Noticias

brad_pitt_angelina_jolie_5bd8d1fe77
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por US$35 millones
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T125803_474_e89adbc450
Otorgan US$10 millones a maestra baleada por alumno de seis años
EH_UNA_FOTO_4_b8e0609d8e
‘Michael’: revelan tráiler de la biopic del Rey del Pop
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×