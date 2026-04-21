Eliminan cameo de Sydney Sweeney en ‘El diablo viste de Prada 2’

La esperada secuela El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines sin una de sus apariciones más comentadas: el cameo de Sydney Sweeney, quien finalmente fue eliminada del corte final por decisión del equipo creativo.

Según reveló Entertainment Weekly, la actriz filmó una escena de aproximadamente tres minutos en la que se interpretaba a sí misma, pero esta no logró encajar dentro de la estructura narrativa de la película.

El cameo estaba ubicado al inicio del filme y tenía una función específica: reintroducir al personaje de Emily Charlton, interpretado por Emily Blunt, quien en esta nueva entrega aparece como una figura de alto nivel en la industria de la moda, al frente de Dior en Estados Unidos.

En la secuencia, Emily estiliza a Sweeney en una escena de alta costura, pensada para mostrar su ascenso profesional y el nuevo estatus que ha alcanzado dentro del sector.

El momento mantenía el tono glamuroso y sofisticado característico de la saga.

Sin embargo, durante la etapa de edición, los realizadores concluyeron que la escena rompía el ritmo del arranque y no aportaba lo suficiente al desarrollo central de la historia.

Una decisión creativa “difícil”

Fuentes cercanas a la producción señalaron que eliminar el cameo fue una decisión complicada, ya que el equipo valoró positivamente la participación de Sweeney. No obstante, se priorizó la fluidez narrativa del filme.

La guionista Aline Brosh McKenna ya había adelantado recientemente que la actriz no aparecería en la película, aunque sin confirmar en ese momento que su escena había sido filmada.

Sweeney incluso fue vista en el set durante 2025, lo que alimentó las especulaciones sobre su participación.

La secuela contará con el regreso de figuras icónicas como Anne Hathaway, Meryl Streep y Stanley Tucci, quienes retoman sus papeles en una trama que gira en torno a la crisis de la revista Runway en un contexto mediático cambiante.

La historia mostrará cómo Andy Sachs se reencuentra con Miranda Priestly y Nigel Kipling, mientras buscan nuevas estrategias para mantener a flote la publicación, incluyendo el acercamiento con Emily Charlton.

Aunque el cameo de Sweeney no verá la luz, la película sí incluirá otras apariciones especiales, entre ellas la de Lady Gaga, quien además participa en la banda sonora.

El proyecto reúne nuevamente al director David Frankel, junto con la productora Wendy Finerman, responsables del éxito original estrenado en 2006.

La cinta llegará a los cines el 1 de mayo, con altas expectativas tras el impacto cultural de la primera entrega, que recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial.

Comentarios