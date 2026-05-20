Sydney Sweeney defiende escenas íntimas en 'Euphoria'

Sydney Sweeney tiene claro que su personaje de Cassie Howard, de la serie Euphoria, es uno de los más polémicos, por las escenas íntimas y los desnudos que forman parte de la trama.

Sin embargo, lejos de sentirse incómoda, la estrella aseguró que ve estas escenas como una parte natural de la historia.

“No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. “Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso”, afirmó. “Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacer lo que sea necesario”.

Con todo y eso, siempre defendió sus propios límites durante el rodaje de Euphoria; de hecho, en varias ocasiones pidió eliminar escenas que consideraba innecesarias, y aseguró que el creador de la serie aceptó sus sugerencias.

Con esto, dejó claro que las actrices sí pueden poner límites y participar en las decisiones sobre escenas íntimas.

Algunos episodios de la tercera temporada han generado críticas y debates en redes sociales debido al contenido explícito de varias escenas protagonizadas por su personaje, Cassie Howard.

Sin embargo, la actriz insiste en que no se debería centrar únicamente en su cuerpo; incluso ya había hablado anteriormente sobre lo difícil que ha sido para ella ser tomada en serio como actriz después de aparecer desnuda en pantalla.

“Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé”, declaró.

La actriz también señaló la doble moral que sigue existiendo dentro de la industria cuando se trata de escenas íntimas protagonizadas por mujeres:

“Hay un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla. Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”, dijo.

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