The Killers: Monterrey se rinde ante 20 años de música y pasión

The Killers, lo volvió a hacer. La agrupación originaria de Las Vegas regresó anoche a Monterrey para presentar The rebel diamonds tour, un concierto que celebró 20 años de trayectoria y en el que incluyeron sus más grandes éxitos.

En punto de las 21:05 horas, la banda liderada por Brandon Flowers llegó al escenario del Estadio de los Borregos del Tec para iniciar su presentación con Read my mind, Somebody told me y Spaceman. Luego saludó a los 21 mil asistentes (cifra oficial) en un – casi – perfecto español:

“¿Cómo están mis regios? Mi nombre es Brandon Flowers y seré su anfitrión esta noche. ¿Cómo se la están pasando? Si hay algo con lo que pueda ayudarles, háganmelo saber, después de todo somos The Killers y estamos para servirles”.

Flowers, de traje negro con líneas plateadas y acompañado por sus compañeros Dave Keuning (guitarra), Mark Stoermer (bajo) y Ronnie Vannucci Jr. (batería) y tres coristas, se entregó por completo al público, pues además de dejar claro que posee una gran voz, también bailó, brincó y corrió de lado a lado por todo el escenario. El vocalista, aprovechó un momento entre los éxitos, para presentar su nueva canción, Dying Breed.

“¡Monterrey, Monterrey, Monterrey… vinimos a hacer desmadre!”, gritó Flowers. “Hemos venido a Monterrey por 20 años, y siempre que nos dicen que a dónde queremos ir, decimos que a Monterrey”.

Smile, Dustland, Be Still, Runaways, All These Things siguieron; todas siempre coreadas por todos los fans.

Just Another Girl y Caution fueron sin duda de los temas más esperados, aunque el cierre, tras dos horas de show, con Boy, A Little Respect, Human y Mr. Brigthside hizo vibrar a todos como si fuera un primer concierto y no un reencuentro de dos décadas.

Antes de la llegada de The Killers al escenario, la banda escocesa Franz Ferdinand presentó a los regios algunos de sus éxitos como Take Me Out, This Fire y Do You Want To.





