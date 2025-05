The Who anuncia su retiro con la gira 'The Song is Over'

La noticia que ha sacudido al mundo musical en los últimos días proviene de una fuente inesperada: una conferencia de prensa “secreta” en la Iconic Images Gallery de Londres. Ahí, Roger Daltrey, a sus 81 años, y Pete Townshend, con 79, anunciaron algo que muchos fanáticos temían: The Who emprenderá su gira de despedida por Norteamérica, bautizada “The Song Is Over”.

Daltrey, con su característica voz llena de emoción, compartió su perspectiva: “El sueño de todo músico en los años 60 era triunfar en las listas de Estados Unidos. Para The Who, ese sueño se hizo realidad en 1967, y nuestras vidas cambiaron para siempre. El calor del público estadounidense a lo largo de los años ha sido inspirador”. Sus palabras reflejan una profunda gratitud y nostalgia. El anuncio no solo es un cierre de ciclo, sino también un reconocimiento a la energía vital del público estadounidense que los acompañó desde sus inicios.

Townshend, por su parte, añadió un toque de melancolía y realismo: “Bueno, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Es un momento conmovedor. Para mí, tocar para el público estadounidense y canadiense siempre ha sido increíble. El calor y la participación de esas audiencias comenzaron en 1967…” Recordó la época en la que la música era un lenguaje universal, unificador, y reconoció que, aunque las giras “no siempre han sido agradables”, ha sido “el mejor trabajo que podría haber tenido”.

Esta gira, que comienza el 16 de agosto en Sunrise, Florida, y culminará el 28 de septiembre en Las Vegas, es una celebración. Una oportunidad final para experimentar la energía de The Who en vivo.

Comentarios