Todo sobre el Festival de Cine de Sundance 2025

Cuando muchos en la industria cinematográfica navegan por los devastadores efectos de los incendios forestales en California, otros pronto se trasladarán a un aire más limpio en las montañas. El Festival de Cine de Sundance comienza este jueves en Park City, Utah.

La 41ª edición de la creación de Robert Redford será, como siempre, un año de descubrimientos y discusiones. Hay películas oportunas:

“Free Leonard Peltier”, que se estrenará justo días después de que el expresidente Joe Biden conmutara la sentencia del activista indígena casi medio siglo después de que fuera encarcelado por los asesinatos de dos agentes del FBI en 1975.

El ganador del Oscar Mstyslav Chernov con “2000 Meters to Andriivka”, una coproducción entre The Associated Press y Frontline sobre un intento por liberar un territorio ocupado en Ucrania.

Varias películas sobre los derechos trans incluyendo “Heightened Scrutiny”, sobre el abogado de derechos civiles Chase Strangio. Es un tema aún más urgente después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas el lunes que revocan las protecciones para las personas transgénero.

Incluso hay algunas controversias en desarrollo: “The Stringer”, documentalista Bao Nguyen, cuestiona quién tomó la fotografía ganadora del Premio Pulitzer “Napalm Girl”. El fotógrafo retirado de AP, Nick Ut, y la AP, que realizó una investigación de seis meses sobre la acusación, lo disputan y los abogados de Ut han pedido que el filme no sea parte de la programación.

“La película es una investigación”, dijo Eugene Hernandez, director del festival, quien sigue adelante con los planes de proyectarla. “Creo que será una conversación realmente importante que surgirá en los próximos días después de que la película sea vista por más personas”.

No te preocupes, no todo es tan serio. Hay drama, por supuesto, incluso una película sobre empezar de nuevo después de un incendio (“Rebuilding”, con Josh O’Connor), horror, sátira, adaptaciones literarias, comedia, documentales sobre rostros famosos y algunos que simplemente desafían la categorización.

“Hay cosas realmente divertidas en el programa”, dijo Hernandez. Uno de esos que Hernandez mencionó es “Bubble & Squeak”, sobre una pareja casada acusada de contrabandear coles en una nación donde están prohibidas.

Para los cineastas primerizos, Sundance puede ser su oportunidad para destacar de manera significativa. Eso ocurrió el año pasado para el cineasta de “Dìdi”, Sean Wang. Algunas películas que debutaron en enero pasado todavía están en la conversación de premios, como “A Real Pain” y “A Different Man”. Para los actores, el festival es tanto un respiro casual del brillo de la temporada de premios (es más probable ver botas de nieve en las alfombras rojas que tacones altos) como una oportunidad para mostrar al público una nueva dimensión de su talento.

“Es un año fuerte de renovación para nuestra comunidad artística”, dijo Hernandez. “Y tenemos muchas voces e historias realmente geniales que vamos a revelar en los próximos días”.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre la próxima edición de Sundance:

¿Cuándo es Sundance?

Sundance se lleva a cabo del 23 de enero al 2 de febrero. Hay alrededor de 90 largometrajes que se estrenarán a lo largo de los 11 días, con proyecciones desde temprano en la mañana hasta la medianoche. Los ganadores de los premios se anunciarán el 31 de enero.

¿Qué celebridades se esperan?

Estrellas con películas que se estrenan incluyen a Jennifer Lopez, Benedict Cumberbatch, Diego Luna, Conan O’Brien, Alison Brie, Dave Franco, Ayo Edebiri, Olivia Colman, André Holland, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Bowen Yang, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Lily Gladstone, Dev Patel, Emily Watson, John Lithgow, Marlee Matlin, John Malkovich, Rose Byrne, Chloë Sevigny, Josh O’Connor, Ben Whishaw, Dylan O’Brien, Lili Reinhart y Willem Dafoe.

¿Cuáles son algunas de las grandes películas?

Una característica de Sundance es que a menudo son las películas menos conocidas las que se convierten en éxitos.

Pero algunos de los estrenos más destacados que entran al festival incluyen: “Kiss of the Spider-Woman” (“El beso de la mujer araña”) de Bill Condon, protagonizada por Lopez; el documental de Ahmir “Questlove” Thompson “SLY LIVES! (aka The Burden of Black Genius)”; “Opus”, un horror sobre el culto a la celebridad con Edebiri y John Malkovich; “The Wedding Banquet” de Andrew Ahn, con Bowen Yang y Kelly Marie Tran; la sátira de guerra “Atropia”, con Alia Shawkat; “Pee-wee as Himself”, sobre el fallecido Paul Reubens; “Marlee Matlin: Not Alone Anymore”; y el documental de Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman “The Alabama Solution”, sobre un encubrimiento en uno de los sistemas penitenciarios más notorios de Estados Unidos.

¿Cómo está abordando el festival los incendios forestales de California?

Los organizadores del festival han estado en diálogo con cineastas, personal, audiencias y donantes sobre los efectos de los incendios, apoyando y acomodando donde sea posible, incluyendo retrasar los plazos para permitir a los cineastas terminar a tiempo. El festival también mostrará un código QR antes de las proyecciones para información sobre compartir recursos o contribuir a los esfuerzos de ayuda.

“A pesar de lo difícil que ha sido la última semana, este será un momento para unirnos”, dijo Hernandez. “La comunidad realmente está respondiendo para apoyar a quienes más lo necesitan en este momento. Creo que eso será un aspecto profundo del festival de este año”.

¿Sundance realmente dejará Park City?

En su mayor parte, sí. A partir de 2027, el festival ya no tendrá su sede principal en Park City. Podría permanecer en Utah, pero operaría principalmente desde Salt Lake City. Otros finalistas son Boulder, Colorado, y Cincinnati, Ohio. Se espera que el Instituto Sundance anuncie su decisión final en el primer trimestre de 2025.

“Park City como el hogar de Sundance es un lugar muy especial”, dijo Hernandez. “Lo veo con optimismo porque tenemos dos años más emocionantes en esta configuración actual. Creo que vamos a aprovechar al máximo esos dos años y hacerlos tan memorables y significativos como podamos”.

¿Cuándo puedo ver las películas de Sundance?

El acceso a las películas que se estrenan en Sundance ya no requiere necesariamente un viaje costoso a Park City. El festival ofrece en línea para muchas de sus películas.

Lo que comenzó como un ajuste necesario debido a la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una parte vital del programa. Desde el 30 de enero hasta el 2 de febrero, el público puede ver por streaming gran parte del programa. Los precios van de 35 dólares por un boleto para una sola película hasta 800 dólares por acceso ilimitado.

De lo contrario, las películas pueden tardar desde unas pocas semanas hasta más de un año en llegar a los cines o servicios de streaming. “Presence” de Steven Soderbergh, que se estrenó el año pasado, justo está llegando a los cines esta semana.

