Tom Cruise recibe Óscar honorífico por su trayectoria

Por sus importantes contribuciones a la industria cinematográfica, Tom Cruise recibió anoche un premio Óscar honorífico durante la ceremonia denominada Governors Awards 2025.

Actores y directores se reunieron la noche de ayer en el salón Ray Dolby en Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California, para homenajear a sus compañeros, quienes a través de los años se han ganado su respeto, pero sobre todo, el cariño del público.

Al recibir su reconocimiento, el actor y productor recibió una gran ovación de los integrantes del gremio, quienes posteriormente lo felicitaron por la distinción.

El reconocido actor de acción de Hollywood es uno de los artistas seleccionados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para honrar la extraordinaria distinción en los logros de toda una vida, así como las contribuciones y el servicio sobresaliente” a la industria de cine.

Previo a la entrega, Cruise y Debbie Allen fueron vistos el sábado por la noche bailando en una fiesta organizada por Allen en su Debbie Allen Dance Academy en Los Ángeles.

El momento quedó registrado en un video publicado en Instagram por Richard Ayoub, director ejecutivo de Project Angel Food, donde se ve al protagonista de Top Gun sumándose a Allen en la pista de baile mientras el DJ invitaba a todos los invitados a unirse.

Durante la velada, Cruise y Allen estuvieron acompañados por Jenifer Lewis y Phylicia Rashad, hermana de Allen. La música incluyó clásicos como “Candy” de Cameo y “Before I Let Go” de Maze & Frankie Beverley. Entre los asistentes también se encontraba Jennifer Hudson.

