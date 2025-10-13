Tom Hiddleston revela impacto de 'La vida de Chuck' en su carrera

La adaptación de la novela "La vida de Chuck" de Stephen King, despertó en Tom Hiddleston una profunda reflexión sobre la plenitud de la vida y la magia de lo cotidiano.

En una rueda de prensa, Hiddleston reveló que es uno de los proyectos más "emotivos" en lo que ha participado.

"La magia de los pequeños momentos en nuestras vidas serán las estrellas más brillantes en nuestros recuerdos y en nuestras últimas horas", indicó el actor.

Hiddleston encarna a Chuck Krantz, un personaje que, aunque a simple vista parece un hombre común, esconde diversas facetas.

Aseguró que es "un mundo interior de infinitas posibilidades, conexiones, recuerdos y experiencias únicas", explicó.

Dirigida por el cineasta Mike Flanagan, la película se estructura en tres actos inversos en los que se explora la vida de Chuck desde la muerte hasta la infancia, apostando por una narrativa emocional más que por el terror clásico arquetipo de las novelas de King.

La película representa un tributo a la resistencia y la conexión humana frente a la incertidumbre y el final del mundo.

"Esta película es mucho mejor de lo que imaginaba. Estoy muy feliz", explicó el director Mike Flanagan.

Comentarios