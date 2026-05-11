Tom Burke se suma a Gracie Abrams en Please de A24

El actor Tom Burke se integró oficialmente al elenco de Please, la próxima película de Halina Reijn para A24, sumándose así a Gracie Abrams, quien debutará como actriz en este misterioso proyecto cinematográfico.

El actor británico, reconocido por trabajos como Furiosa: A Mad Max Saga y The Souvenir, será una de las piezas centrales de la nueva producción de Reijn, aunque por ahora los detalles argumentales permanecen completamente reservados.

Gracie Abrams debutará en la actuación

La cantante y compositora nominada al Grammy dará el salto a la pantalla grande con Please, marcando un nuevo capítulo en su carrera artística.

Su incorporación ya había generado expectativa, pero la llegada de Burke fortalece el perfil del filme y aumenta el interés alrededor de una producción que se mantiene bajo estricto hermetismo.

Reijn escribirá y dirigirá la cinta, consolidando una colaboración cada vez más sólida con A24, estudio con el que ya trabajó en Bodies Bodies Bodies y Babygirl.

Esta última se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales globales del estudio, al recaudar 64 millones de dólares en taquilla mundial.

Además, A24 también estuvo detrás de Instinct, ópera prima de la cineasta neerlandesa.

Producción con equipo habitual

David Hinojosa volverá como productor, marcando su tercera colaboración con Reijn, mientras que la directora también producirá bajo su sello MAN UP Film.

A24 fungirá como productora y financiadora, con Zach Nutman como productor ejecutivo.

La incorporación a Please se suma a una etapa especialmente activa para Burke, quien continúa acumulando proyectos de alto perfil en cine y televisión.

Entre sus trabajos recientes destacan Black Bag, thriller de espionaje dirigido por Steven Soderbergh, Winter of the Crow, drama ambientado en la Guerra Fría y Elden Ring, futura adaptación del videojuego dirigida por Alex Garland para A24

En la pantalla chica, Burke mantiene protagonismo en la serie policíaca Strike de la BBC y participa en Legends para Netflix, centrada en operaciones encubiertas contra redes criminales británicas.

Además, formará parte de Blade Runner 2099, secuela televisiva de ciencia ficción producida por Amazon Prime Video.

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