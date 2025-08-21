'La vida de Chuck': un giro optimista en una obra de Stephen King

Si se escucha que una película está basada en una obra de Stephen King, de inmediato se asume que es terror puro; sin embargo, La vida de Chuck es todo lo contrario. La cinta dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Tom Hiddleston es una historia llena de esperanza sobre cómo debe vivirse la vida como si fuera tu último día sobre la Tierra.

La trama sigue la vida de Charles “Chuck” Krantz en tres distintos relatos que van a la inversa: desde su muerte a los 39 años hasta su infancia, la cual pasó en una casa que supuestamente estaba encantada.

Flanagan señaló que conoció la historia en 2020, y desde entonces quedó conmovido por el texto de King, sobre todo porque daba un mensaje optimista en medio de un periodo de incertidumbre como lo fue la pandemia global.

“Es la tercera adaptación que hago de su obra, y en esta nos alejamos totalmente del terror; sin duda esta es la película que quería hacer para que la vieran mis hijos", dijo el director.

La cinta, ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto, incluye en el elenco a Hiddleston, así como a Jacob Tremblay, Annalise Basso, Karen Gillan y Chiwetel Ejiofor.

“La película expresa algo que siempre he creído: que no existe una vida ordinaria, y que dentro de cada ser humano hay un mundo interior de posibilidades infinitas. Cuando esa vida termina, ese universo también desaparece”, afirmó el protagonista.

Hiddleston señaló que uno de los momentos clave de la cinta es una gran secuencia de baile, para la que tuvo que hacer preparación física y emocional, ensayando distintos estilos de baile, desde jazz hasta salsa, bajo la dirección de coreógrafos como Mandy Moore y Stephanie Powell.

"Me encanta bailar, pero nunca había bailado a este nivel. Me quemé los zapatos. Estaba bailando sobre el asfalto en Alabama, y para cuando terminamos, se me veían los calcetines a través de las suelas. Fue muy divertido", mencionó.

