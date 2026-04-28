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Herederos de músicos de Jimi Hendrix pierden batalla legal

Tribunal de Londres rechazó la demanda de las familias de Noel Redding y Mitch Mitchell contra Sony por derechos y regalías de grabaciones clásicas

  • 28
  • Abril
    2026

El Tribunal Superior de Londres rechazó este martes la demanda presentada por los herederos de Noel Redding y Mitch Mitchell, exintegrantes de The Jimi Hendrix Experience, quienes buscaban obtener participación en derechos de autor, regalías y propiedad sobre cerca de 40 grabaciones históricas de la legendaria banda de los años sesenta.

La resolución representa un revés para los administradores de los patrimonios del bajista Redding, fallecido en 2003, y del baterista Mitchell, fallecido en 2008, quienes argumentaban que ambos músicos fueron excluidos de beneficios económicos derivados de álbumes fundamentales como Are You Experienced, Axis: Bold As Love y Electric Ladyland, especialmente en la explotación digital contemporánea.

El fallo respalda contratos firmados en la era original de la banda

En una sentencia de 140 páginas, el juez Edwin Johnson concluyó que las reclamaciones carecían de base jurídica suficiente o estaban fuera de plazo, además de subrayar que los acuerdos originales eran “claros e inequívocos”.

Según el magistrado, los contratos establecían expresamente que los productores conservarían los derechos de autor de las grabaciones “en todo el mundo”, sin limitación territorial ni temporal.

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Johnson también sostuvo que documentos firmados previamente por Redding y Mitchell incluían cláusulas de liberación total, mediante las cuales ambos reconocían haber recibido una “liquidación completa” de cualquier compensación adicional que hubieran podido reclamar.

¿Qué alegaban los herederos?

Durante el juicio, iniciado formalmente el 9 de diciembre, la representación legal de las familias sostuvo que Redding y Mitchell fueron apartados desde etapas tempranas de ingresos vinculados a la explotación comercial de las grabaciones, una situación que, continuó con la llegada del streaming y las plataformas digitales.

Sus abogados aseguraron que ambos músicos murieron “en relativa pobreza”, mientras las discográficas obtenían beneficios sustanciales del catálogo de Hendrix. También argumentaron que el propio guitarrista habría deseado una compensación justa para sus compañeros de banda.

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Sony Music Entertainment UK negó cualquier irregularidad y sostuvo que los derechos sobre las grabaciones pertenecen legalmente a los productores, conforme a los contratos originales.

La empresa recordó además que Redding y Mitchell ya recibieron compensaciones en Estados Unidos durante la década de 1970, y que ninguno de los dos cuestionó judicialmente el uso de las grabaciones durante su vida.

Sony también defendió que explota legalmente el catálogo en Reino Unido desde 2009 y mantiene plena autoridad para continuar haciéndolo.


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