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Steven Tyler irá a juicio por daño emocional por presunto abuso

Un tribunal de Los Ángeles avala que avance la demanda de Julia Misley por angustia emocional ligada a hechos ocurridos en los años 70

  • 30
  • Abril
    2026

El cantante Steven Tyler, líder de la banda Aerosmith, irá a juicio por causar angustia emocional derivada de presuntas agresiones sexuales contra una mujer cuando era menor de edad.

De acuerdo con el abogado Jeff Anderson, representante de Julia Misley —antes conocida como Julia Holcomb—, un tribunal de Los Ángeles concedió la petición para que el caso avance a juicio.

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Tribunal da luz verde al proceso

Misley mantiene una batalla legal contra Tyler desde 2022, por hechos que presuntamente ocurrieron tras conocerse en Portland, Oregón, en 1973.

Durante estos años, la demandante ha señalado que sostuvo una relación de aproximadamente tres años con el músico, cuando ella tenía 16 años y él 25, periodo en el que asegura haber sido víctima de manipulación y agresión sexual.

Elementos señalados en la demanda

La acusación retoma fragmentos del libro autobiográfico de Tyler, Does the Noise in My Head Bother You?, donde el artista menciona su relación con una “adolescente” y refiere que los padres de ella firmaron un documento para otorgarle custodia.

En el expediente también se incluye un presunto aborto ocurrido cuando Misley aún era menor de edad, el cual, según la demanda, contó con el consentimiento del cantante.

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Avanza por daño emocional, no por todos los cargos

Aunque el tribunal desestimó varias acusaciones específicas relacionadas con agresión sexual, sí permitió que el caso continúe bajo la figura de daño emocional.

“El tribunal no puede afirmar […] que un acto de agresión sexual infantil no califique como una conducta extrema y escandalosa”, señala la orden judicial.

El abogado Anderson afirmó que “ha llegado el momento de que se haga justicia y de que Tyler rinda cuentas ante un jurado”.

Próxima audiencia

Se programó una audiencia para el 13 de mayo en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, donde se definirá si la demandante podrá acceder a información sobre las finanzas del artista como parte de su reclamo por daños punitivos.


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