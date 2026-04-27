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Escena

Verónica Castro reconocida como Leyenda en los Premios Aura 2026

La icónica actriz mexicana fue homenajeada por más de 60 años de trayectoria en una emotiva ceremonia dedicada al streaming en español

  • 27
  • Abril
    2026

La actriz y conductora Verónica Castro fue distinguida con el Premio Leyenda durante la edición 2026 de los Premios Aura, en reconocimiento a sus más de seis décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento.

El homenaje, uno de los momentos más emotivos de la noche, fue presentado por Eugenio Derbez, quien destacó el impacto global de la actriz y su capacidad para conquistar audiencias en distintas generaciones.

Durante su intervención, Derbez recordó el fenómeno internacional que representaron producciones como Los ricos también lloran, subrayando cómo la presencia de Castro logró trascender fronteras culturales y consolidarla como una figura emblemática de la televisión en español.

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A lo largo de su carrera, la actriz ha participado en proyectos icónicos como Rosa Salvaje y, más recientemente, en la serie La Casa de las Flores, demostrando su capacidad de adaptación a nuevas plataformas y formatos.

Una noche llena de emoción

Visiblemente conmovida, Castro agradeció el reconocimiento dedicándolo al público, al que atribuyó su permanencia en la industria.

“Esto es más que nada para el público… si no fuera por ellos, yo no estaría aquí y no habría leyenda”, expresó la actriz ante una ovación de pie por parte de colegas y asistentes.

La ceremonia, celebrada el 26 de abril, reunió a figuras destacadas del entretenimiento y reafirmó a los Premios Aura como uno de los eventos clave para la industria audiovisual en español.

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Además del homenaje a Castro, la noche incluyó presentaciones musicales y reconocimientos a producciones destacadas. La serie Club de Cuervos recibió el Premio Aura del Año en el marco de su décimo aniversario, con la presencia de sus creadores y protagonistas.

El evento también contó con actuaciones de artistas como Vivir Quintana y Kalimba, quienes aportaron el toque musical a la velada.

Con más de 60 años de carrera, Verónica Castro se consolida como una de las figuras más influyentes de la cultura popular en habla hispana.

Su versatilidad como actriz, conductora y cantante, así como su capacidad de reinventarse, la mantienen vigente en una industria en constante evolución.

El Premio Leyenda no solo celebra su trayectoria, sino también el impacto duradero de su trabajo en la televisión y el entretenimiento global.


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