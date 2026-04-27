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Melanie Chisholm lanza su álbum 'Sweat' y revive su era dance

Sporty Spice presenta su noveno álbum con influencias rave en un proyecto que refleja cambios personales y la apuesta por la catarsis en la pista

  • 27
  • Abril
    2026

Las Spice Girls no se reunieron, pero sus fans pueden estar felices, pues Melanie Chisholm, también conocida como Sporty Spice, lanzó su nuevo álbum "Sweat".

Este nuevo proyecto representa el noveno en su carrera y con el cual hace la promesa de "Haz que tu corazón bombee" Ella te hará sudar".

Este regreso de Melanie como artista no es una casualidad, pues desde hace ocho años comenzó su carrera como DJ, con la cual revivió su pasión por la música rave y dance, la cual siempre formó parte de su vida.

"Sweat" sale después de casi tres años de trabajo por parte de Melanie, quien escribió y grabó las canciones del disco en diversas ciudades como Londres, Estocolmo y Los Ángeles.

Este período de grabación estuvo marcado por transformaciones personales significativas, incluyendo una relación que terminó y un nuevo contrato con Virgin Records. La artista mencionó que su vida ha tenido "giros y vueltas", y estas experiencias se reflejan en su música.

El tema central del disco es la catarsis, como lo pueden reflejar varios de los temas, pero los que más destacan son "Attitude" y "Pressure".

El primero invita a disfrutar de cada noche. Mientras que en el segundo, la exintegrante de las Spice Girls canta sobre la presión y ofrece como solución una palabra: "Release" (Liberación).

"Sweat" representa la libertad en la pista de baile; Melanie C ha trabajado arduamente para llegar a este punto en su vida, tres décadas después del apogeo de las Spice Girls.

Para muchos, sigue siendo Sporty Spice, pero ella se siente en paz con su identidad dual y este nuevo álbum lo demuestra.


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