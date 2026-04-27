Renata Notni confirma ruptura con Diego Boneta

La actriz mexicana finalmente rompió el silencio y habló por vez primera sobre el fin de su relación con Diego Boneta, con quien tuvo un noviazgo de casi seis años.

A finales de abril él hizo pública la ruptura, y ahora es ella quien lo confirma asegurando que el final se dio en buenos términos, en paz y respetándose mucho entre ellos.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente, cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y, bueno, pues así son las cosas".

“Los dos estamos muy bien; como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, dijo.

Lo que menos desea es hacer polémica ni estar envuelta en dimes y diretes; por ello, prefiere enfocarse en todo lo bueno que vivieron juntos.

“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro. “Yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”, expresó.

Antes de que se confirmara la ruptura, Boneta y Notni enfrentaron rumores sobre una posible crisis en el otoño del 2024, tras ser captados aparentemente discutiendo en un concierto de Alejandro Fernández, en CDMX.

“En nuestra relación no hubo violencia; al contrario, fue una relación muy bonita. Esos videos y cosas que de repente se salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto”, aclaró.

La pareja inició su relación en diciembre de 2020, pero fue casi un año después cuando la hicieron pública, en unas vacaciones en Capadocia, Turquía.

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