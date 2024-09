¿Volveremos a ver a Ian McKellen como Gandalf?

Tras revelearse que habrá nuevas películas de El Señor de los Anillos iniciaron las especulaciones sobre qué personajes serán incluidos y quiénes podrían interpretarlos.

El actor Sir Ian McKellen dijo en una entrevista reciente que el mago Gandalf, personaje que él ha interpretado, sí aparecerá en alguna de las nuevas cintas, aunque no es un hecho que sea él quien le de vida.

Expresó que él estaría dispuesto a volver a personificar al mítico personaje, pero siempre y cuando cuando el estudio agilice la producción de los nuevos filmes.

"Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guión? Aún no está escrito. ¡Así que más vale que se den prisa!", señaló McKellen.

A pesar de su edad y de que hace poco se llevó un susto al caerse en un escenario teatral de Londres mientras actuaba en obra está puesto si es convocado.

"Todavía me siento débil físicamente, por lo que estoy haciendo ejercicios", expresó poco después del accidente, pero ahora se siente mejor y listo para retomar sus proyectos.

El anime El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, que estrenará en cines este 13 de diciembre, es la primera película de este nuevo plan para revivir a la Tierra Media en pantalla grande.

Comentarios