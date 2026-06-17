El actor brasileño se encontraría en negociaciones para unirse al proyecto encabezado por Margot Robbie y Bradley Cooper, que tiene previsto estrenarse en 2027

Inicio / Escena / Wagner Moura podría aparecer en la precuela de 'Ocean's Eleven'

La precuela de la exitosa franquicia Ocean's Eleven podría sumar un toque brasileño a su elenco.

De acuerdo con el portal Variety, el actor Wagner Moura se encuentra en negociaciones para unirse al proyecto encabezado por Margot Robbie y Bradley Cooper.

La nueva producción de Warner Bros. tiene previsto llegar a las salas de cine el 25 de junio de 2027 y será dirigida por el propio Cooper.

Durante una presentación en CinemaCon, Robbie adelantó que la historia estará ambientada en el Gran Premio de Mónaco de 1962 y se centrará en los padres de Danny Ocean, el famoso estafador que lidera el atraco al casino de Las Vegas en la saga.

“Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres”, comentó Robbie entre risas.

“Los verán en su mejor momento y, en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962”, añadió.

La franquicia tuvo su origen en 1960 con "Ocean's Eleven", protagonizada por integrantes del célebre Rat Pack, entre ellos Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford y Dean Martin.

Más de cuatro décadas después, en 2001, la historia fue reinventada por Steven Soderbergh con un elenco encabezado por George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt y Julia Roberts.

El éxito de aquella versión dio pie a las secuelas "Ocean's Twelve" y "Ocean's Thirteen", así como al spin-off femenino "Ocean's Eight", protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna.

En conjunto, las películas de la saga han superado los $1,400 millones de dólares en recaudación mundial.