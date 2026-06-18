EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron este jueves el bloqueo al tránsito de buques comerciales con destino y origen en Irán, tras la firma del memorando de entendimiento impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto entre ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la medida fue aplicada conforme a las instrucciones del mandatario y confirmó que las embarcaciones comerciales ya pueden ingresar y salir de los puertos y zonas costeras iraníes sin restricciones derivadas del operativo militar estadounidense.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Centcom señaló que las fuerzas estadounidenses dejaron de impedir el tránsito de embarcaciones hacia o desde los puertos iraníes, uno de los compromisos incluidos en el memorando firmado entre Washington y Teherán.

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No obstante, precisó que grandes buques militares permanecerán desplegados en la zona para supervisar que todas las disposiciones del acuerdo se cumplan y permanezcan vigentes.

Más de 140 embarcaciones fueron desviadas

El bloqueo había sido ordenado por Donald Trump el pasado 13 de abril como parte de las medidas de presión contra Irán.

De acuerdo con el Centcom, durante ese periodo fueron desviados 142 buques comerciales y nueve embarcaciones fueron inhabilitadas por no acatar las instrucciones emitidas por las fuerzas estadounidenses.

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El levantamiento del bloqueo ocurre después de la firma del memorando que establece la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita alrededor del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

El documento también contempla el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene operaciones contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.

Como parte del memorando, Estados Unidos e Irán dispondrán de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo que aborde el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la liberación de miles de millones de dólares correspondientes a fondos iraníes congelados.

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