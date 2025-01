William y Kate Middleton desean un feliz año 2025

En un gesto que refuerza su cercanía con el público, el príncipe William y la princesa Kate de Gales, compartieron un emotivo mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial en X, enviaron sus mejores deseos para el 2025, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo brindado durante el 2024.

El mensaje publicado desde @KensingtonRoyal incluye una fotografía familiar que refleja calidez y unión, acompañada del texto: “¡Feliz Año Nuevo!

2024 ✅



Happy New Year! Wishing you all a wonderful 2025 ✨ pic.twitter.com/tUNnkGUIkV