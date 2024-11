Ximena Navarrete se convertirá en madre por tercera vez

La cigüeña está en camino hacia el hogar de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, pues la ex Miss Universo mexicana y su esposo revelaron, a través de las redes sociales, que está por llegar un nuevo integrante a su familia.

La pareja tiene dos hijos, Ximena y Juan Carlos, quienes aparecen en el video posteado para dar la buena noticia, en la cuenta de Instagram de ella.

Los felices papás se dejaron ver en una caminata a la orilla del mar, con Ximena tomada de la mano de su esposo y su hija, mientras Juan Carlos lleva en brazos a su hijo.

"One more to adore, el amor se multiplica", escribió la exreina de belleza, quien decoró esta imagen con el tema Dreaming of You, de Selena Quintanilla.

En el clip se alcanza a notar el vientre abultado de la ex Miss Universe, quien lleva un vestido blanco mientras disfruta de las olas del mar, mientras los niños juegan con ella y su esposo.

El momento se cierra con un beso de los futuros papás, quienes están felices por la futura llegada de su tercer bebé.

Los felices papás han optado por no dar más detalles sobre el bebé que vienen en camino, omitiendo pistas que quizá revelarían si esperan niño o niña, pues para la ocasión todos llevaron ropa blanca y beige.

Ximena tampoco reveló cuántas semanas de embarazo tiene, aunque se especula que podría estar en su segundo trimestre.

