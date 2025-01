Zayn Malik regresará a México en su gira 'Stairway to the sky'

Después de más de una década, el cantante británico Zayn Malik volverá a México el 27 de marzo, para presentarse por vez primera como solista, pues fue en el 2013 cuando visitó el país, para ofrecer un concierto de One Direction.

La noticia de su concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, ha generado gran expectativa entre sus seguidores, pues no han tenido la oportunidad de verlo en vivo desde aquella vez, cuando vino con el tour Take me home, del desaparecido grupo.

La preventa de boletos estará disponible el 30 de enero de 2024 a partir de las 11:00 h., exclusivamente para clientes Banamex, mientras que la venta general comenzará el 31 de enero a través de una plataforma digital y en la taquilla del Domo de cobre.

El concierto que ofrecerá marca un momento significativo en la carrera del artista, por ser su primera actuación en solitario en el país, pero también por el contexto emocional que rodea esta serie de conciertos.

La gira está profundamente influenciada por la reciente pérdida de Liam Payne, excompañero de Malik en One Direction, quien falleció en octubre de 2024 tras un trágico accidente en Buenos Aires, Argentina.

El homenaje a Payne ha sido un elemento central en cada presentación de la gira.

Durante el concierto inaugural en Leeds, Inglaterra, Malik proyectó en las pantallas del escenario un mensaje que decía: “Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano”, mientras interpretaba la canción Stardust en su memoria.

Este gesto ha resonado profundamente entre los seguidores del cantante, quienes han destacado la importancia de los lazos que unieron a los miembros de la icónica boyband, a pesar de las diferencias que marcaron su relación en el pasado.

La gira "Stairway to the sky" no sólo representa el regreso de Malik a los escenarios tras varios años de ausencia, sino también un espacio para reflexionar sobre su evolución artística y personal desde su salida de One Direction en 2015.

El cantante ha logrado consolidar una carrera como solista, explorando géneros como el R&B y el pop con influencias electrónicas y soul, lo que le ha permitido conectar con una audiencia diversa y global.

