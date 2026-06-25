Reino Unido abre nueva puerta para las MiPyMEs mexicanas

Sectores como alimentos y bebidas, comercio, servicios, turismo, logística, manufactura y proveeduría serán los más beneficiados con la adhesión

La entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) abre una nueva ventana de oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mexicanas, al facilitar su acceso a uno de los mercados más importantes del mundo.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) destacó que el acuerdo permitirá impulsar la diversificación de mercados, atraer inversión y fortalecer la presencia de los negocios nacionales en el comercio internacional.

El organismo señaló que “la incorporación del Reino Unido al TIPAT favorecerá a sectores como alimentos y bebidas, comercio, servicios, turismo, logística, manufactura y proveeduría, además de facilitar la integración de empresas mexicanas a cadenas globales de valor”.

Asimismo, consideró que los beneficios del acuerdo deberán acompañarse de acciones de capacitación, promoción comercial y vinculación empresarial para que un mayor número de negocios pueda aprovecharlos.

"México debe aprovechar cada acuerdo comercial para ampliar su presencia internacional, generar más oportunidades para las MiPyMEs y fortalecer la competitividad de los negocios familiares. La diversificación de mercados es fundamental para impulsar el crecimiento económico del país", afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur México.

Concanaco impulsará estrategias para aprovechar el acuerdo

La Confederación adelantó que impulsará estrategias para acercar las ventajas del tratado a las cámaras empresariales del país.

"Un tratado comercial genera resultados cuando se traduce en más exportaciones, más inversión, más empleos y mayores oportunidades para las empresas de todas las regiones del país. Desde Concanaco-Servytur impulsaremos acciones para acercar estos beneficios a las cámaras y a los negocios mexicanos", concluyó De la Torre.

México y Reino Unido eliminan aranceles en 99% del comercio

Desde el 22 de junio entró en vigor la adhesión del Reino Unido al TIPAT para México, lo que permitirá que el 99% de los bienes comercializados entre ambos países accedan a preferencias arancelarias de hasta cero impuestos.

El acuerdo beneficiará principalmente a exportadores mexicanos de alimentos, manufacturas y sectores estratégicos, además de incluir disposiciones sobre comercio digital, movilidad empresarial y cadenas globales de suministro, fortaleciendo la relación económica bilateral.