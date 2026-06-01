Trump afirma que Hezbolá cesará ataques contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el grupo Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra territorio israelí, a cambio de que Israel frene la ofensiva militar contra el Líbano.

A través de redes sociales, el mandatario republicano aseguró que compartió una conversación telefónica "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.

"Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel".

Anuncia cese al fuego tras intensificar ofensiva en Líbano

El presidente estadounidense efectuó este anuncio después de que Israel haya intensificado su ofensiva en territorio libanés, a pesar de la vigencia de un alto el fuego.

Israel tomó el domingo el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, y el Gobierno de Netanyahu ordenó este lunes ataques contra los suburbios de Beirut.

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Esta intensificación de la ofensiva se produce a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril, por lo que se tiene previsto que este próximo martes se inicie con una cuarta ronda de conversaciones de paz en Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo el domingo llamadas con Netanyahu y con el presidente libanés, Joseph Aoun, para intentar encauzar las conversaciones de paz.

Estados Unidos propuso que Hezbolá cese todos los ataques contra Israel y que, a cambio, Israel se abstenga de intensificar la ofensiva en Beirut.

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