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Internacional

Diálogo con Irán sigue pese a anuncio de suspensión, afirma Trump

Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán continúan 'a un ritmo acelerado', pese a que medios iraníes informaron la suspensión temporal del diálogo

  • 01
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las conversaciones con Irán continúan avanzando “a un ritmo acelerado”, pese a que horas antes el equipo negociador iraní anunció la suspensión temporal del diálogo debido a los ataques israelíes en territorio libanés.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense buscó enviar una señal de continuidad en los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que contribuya a estabilizar la situación en Medio Oriente.

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”, escribió Trump, en contraste con las versiones difundidas por medios estatales iraníes.

Teherán anuncia pausa en el diálogo

La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que el equipo negociador de Teherán decidió suspender temporalmente las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos, proceso que se realiza mediante la mediación de Pakistán.

Según el reporte, la medida responde a que “el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, en referencia a los recientes ataques israelíes en ese país.

Las autoridades iraníes sostienen que el alto el fuego vigente con Washington desde el pasado 8 de abril también debe incluir el cese de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Te puede interesar: Irán paraliza negociaciones con EUA por ataques contra Líbano

Horas antes de su mensaje en Truth Social, Trump fue cuestionado sobre el anuncio iraní durante una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

“No nos han informado de eso”, respondió el mandatario al ser consultado sobre una posible interrupción de las negociaciones.

Posteriormente, en declaraciones a CNBC, minimizó el impacto de una eventual pausa en el diálogo.

“Realmente no me importa. Me da completamente igual”, afirmó.

No obstante, el presidente estadounidense aclaró que cualquier interrupción en las conversaciones no significa el fin de la tregua ni el regreso inmediato a una escalada militar.

“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, advirtió.

Continúa la presión sobre Irán

Trump confirmó además que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval frente a las costas iraníes como parte de la estrategia de presión contra Teherán.

Dicha medida busca debilitar la capacidad de negociación iraní luego de que la República Islámica mantuviera restricciones al tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La situación en esa zona continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambas naciones.

Hezbolá e Israel, otro factor en la negociación

En otro mensaje publicado este lunes, Trump aseguró que el movimiento chií Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra territorio israelí.

A cambio, según el mandatario estadounidense, Israel frenaría su ofensiva militar en el Líbano, un escenario que podría contribuir a reducir la tensión regional y facilitar el avance de las negociaciones diplomáticas.

Hasta el momento, ni Israel ni Hezbolá han emitido posicionamientos oficiales sobre las declaraciones del presidente estadounidense.


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