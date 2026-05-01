FIFA elegirá presidente en Marruecos; Infantino va por reelección

La FIFA confirmó que Marruecos será la sede del Congreso de 2027, reunión en la que las 211 federaciones miembro definirán al presidente del organismo rector del futbol mundial.

El anuncio fue realizado por Gianni Infantino, quien también dejó entrever su intención de buscar la reelección para un nuevo periodo de cuatro años.

El encuentro se celebrará el 18 de marzo en Rabat, capital marroquí, en lo que será la segunda ocasión consecutiva en que una elección presidencial se realice en territorio africano, tras el proceso llevado a cabo en Kigali en 2023.

En su mensaje ante dirigentes del futbol internacional, Infantino aseguró sentirse “honrado y humilde”, al tiempo que confirmó su candidatura para continuar al frente de la FIFA. De concretarse, sería su tercer mandato desde que asumió el cargo en 2016.

El dirigente suizo-italiano ha construido una posición sólida dentro del organismo, impulsado por el crecimiento financiero de la FIFA, particularmente con la expectativa de ingresos récord derivados del Mundial de 2026 en Norteamérica.

Durante el actual ciclo, cada federación miembro ha recibido al menos $8 millones de dólares en apoyos, una política que ha fortalecido su base de respaldo en distintas regiones del mundo.

África, pieza clave en la ecuación política

La elección en Marruecos no es casual. África representa uno de los bloques más influyentes dentro de la FIFA, con 54 votos que suelen inclinar la balanza en procesos electorales.

En ese contexto, la Confederación Africana de Futbol (CAF), encabezada por Patrice Motsepe, ya expresó su respaldo a Infantino incluso antes de la apertura formal del proceso electoral.

Marruecos, además, ha ganado protagonismo en el escenario futbolístico internacional. No solo coorganizará el Mundial de 2030 junto a España y Portugal, sino que también alberga la oficina regional africana de la FIFA.

Marruecos, vitrina del nuevo orden futbolístico

La designación de Rabat como sede del Congreso también coloca bajo los reflectores a figuras clave como Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí y uno de los dirigentes más influyentes en el continente.

Durante su gestión, Marruecos ha consolidado avances significativos, como la histórica participación de su selección en semifinales del Mundial de Qatar 2022, un logro sin precedentes para África.

Además, el país ha sido anfitrión de eventos relevantes como la Copa Africana de Naciones, fortaleciendo su perfil como potencia emergente en el futbol global.

Un mandato que podría extenderse hasta 2031

De concretarse su reelección en 2027, Infantino se encaminaría a completar un ciclo de hasta 15 años al frente de la FIFA, alcanzando el límite establecido por los estatutos del organismo.

Cabe recordar que, aunque existe un tope de 12 años, su primer periodo, que completó el mandato de Sepp Blatter, no fue contabilizado dentro de ese límite.

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