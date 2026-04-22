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Finanzas

Petróleo brent alcanza US$102 por extensión del alto al fuego

El brent ganó terreno por tercer día consecutivo ante la preocupación de los inversionistas, por lo que el precio de crudo del mar del Norte avanzó 3.48%

  • 22
  • Abril
    2026

El barril de petróleo brent alcanzó los $102 dólares por los temores de suministro en Medio Oriente después de que Estados Unidos anunciase una extensión de su alto el fuego con Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3.48%, sin embargo, al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) finalizó en $98.48 dólares.

El brent ganó terreno por tercer día consecutivo ante la preocupación de los inversionistas por el suministro, dado que el bloqueo del tránsito de buques continúa en el estrecho de Ormuz.

"Esta leve tendencia alcista podría persistir hasta que las conversaciones cobren impulso nuevamente. Pero si las tensiones se recrudecen, podríamos ver movimientos mucho mayores. Mientras tanto, mientras el estrecho de Ormuz permanezca restringido, es probable que la prima de riesgo geopolítico se mantenga incorporada en los precios", señaló el analista StoneX Fawad Razaqzada.

El petróleo de Texas sube 3% y cierra en $92.96 dólares tras tensiones en el estrecho de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida de más de un 3 % y se situó en $92.96 dólares el barril, después de que Irán afirmara haber incautado dos buques en el estrecho de Ormuz poco después de que el presidente Donald Trump, extendiera el alto el fuego.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos. 

Los ataques ponen de manifiesto que, si bien la guerra aérea entre Estados Unidos e Irán está en pausa, la lucha por el control de esta crucial vía marítima por la que pasa el 20 % del crudo mundial continúa.

 

 

 

 

 


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