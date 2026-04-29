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Finanzas

Precio de gasolina alcanza récord impulsado por bloqueo en Ormuz

De acuerdo con diversos medios, la retirada del país de estas alianzas petroleras se debió a las perturbaciones en el golfo Pérsico

  • 29
  • Abril
    2026

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos batió este miércoles un récord histórico al cotizar en $4.23 dólares el galón.

El alza en precios está impulsada por el bloqueo de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que circula más del 20% del suministro mundial de petróleo.

En los últimos meses, el conflicto en Medio Oriente que comenzó en febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este último mes un 6%.

De acuerdo con diversos medios, la retirada del país de estas alianzas petroleras se debió a las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".

En marzo, la producción de la OPEP se redujo casi $8 millones de barriles diarios, un 27.5% menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Analistas de Bank of America señalan en un informe que, por ahora, solo los hogares de bajos ingresos sufren un impacto significativo en sus presupuestos por el incremento del precio de la gasolina.

No obstante, subrayan que existe un "riesgo mayor si el aumento de los precios de la gasolina y el petróleo se traslada a otros productos de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos".


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