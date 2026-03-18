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Finanzas

Eleva guerra probabilidad de desaceleración en EUA

Analistas señalan que el conflicto eleva precios del crudo y riesgos económicos; el WTI alcanza $95.54 dólares por barril con alza acumulada superior al 42%

  • 18
  • Marzo
    2026

La expectativa de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue ha incrementado el nerviosismo en torno a una posible desaceleración económica en Estados Unidos. 

En particular, consideraron que persiste el riesgo de que los elevados precios de la energía deterioren aún más el ya debilitado mercado laboral, elevando la probabilidad, aunque aún baja, de una recesión en los próximos 12 meses. 

Este entorno de incertidumbre económica, combinado con tensiones geopolíticas y menor coordinación internacional, ha contribuido a una ligera depreciación del dólar, reconoció en un reporte Grupo Financiero Base.

Dentro de este contexto, el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, mencionó que la expectativa sigue siendo una operación de “cuatro a seis semanas”, pero añadió que una guerra más larga podría perjudicar a los consumidores y provocar un cambio de estrategia.

Además, ayer Donald Trump mencionó que la guerra “terminará pronto”, lo que llevará al precio del petróleo a caer fuertemente.

Por otro lado, en el mercado de commodities, los energéticos sostuvieron las ganancias vistas al inicio de la sesión, impulsados por un mercado cauteloso ante la espera de más noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán. 

Cabe mencionar que actualmente el flujo de buques por el estrecho de Ormuz es limitado, mientras que los ataques en el Medio Oriente a la infraestructura petrolera continúan. 

En este sentido, el petróleo WTI terminó la sesión de ayer en $95.54 dólares por barril, con un avance del 2.20%, lo que muestra un rebote luego de que un día antes cayera 5.28 por ciento. 

Además, el precio del petróleo se mantiene alto, pues desde que empezó la guerra suma un avance de 42.75%, añadió dicha firma en su reporte.

Paralelo a ello, el petróleo Brent acabó la sesión en $103 dólares por barril, con un avance del 2.77 por ciento. 

Esta es la cuarta sesión consecutiva en la que cierra por encima de los $100 dólares por barril, con lo que acumula un alza de 41.33% desde que empezó la guerra.


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