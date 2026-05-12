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Finanzas

Inflación en EUA alcanza su nivel más alto en tres años

La inflación de EUA subió a 3.8% anual en abril, máxima en tres años, por alzas en gasolina (+28.4% anual) y energía. El precio del galón llegó a $4.48 dólares

  • 12
  • Mayo
    2026

La inflación en Estados Unidos se aceleró en abril hasta ubicarse en 3.8% anual, su nivel más alto en los últimos tres años, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la gasolina y los costos de energía.

La gasolina registró un incremento anual de 28.4%, mientras que en términos mensuales avanzó 5.4 por ciento. 

Además, el precio promedio del galón de gasolina regular en Estados Unidos alcanzó alrededor de $4.48 dólares, presionando el gasto de los consumidores y elevando los costos de transporte y distribución.

El dato, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, superó las expectativas del mercado y volvió a generar preocupación sobre la persistencia de las presiones inflacionarias en la economía estadounidense.

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De acuerdo con los reportes, el índice de precios al consumidor avanzó 0.5% mensual durante abril, mientras que el componente energético aumentó 2.1% respecto al mes previo.

El encarecimiento de los combustibles ha impactado directamente el gasto de los hogares y mantiene presión sobre distintos sectores productivos y de transporte.

Asimismo, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, se ubicó en 3.6% anual, mostrando una moderación más limitada de lo esperado y reflejando que los precios en servicios y vivienda continúan elevados.

Analistas consideran que este comportamiento podría retrasar posibles recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

“Los precios de la gasolina fueron un factor clave detrás del aumento general de la inflación”, señaló un informe de Bloomberg al citar datos oficiales sobre el desempeño del índice de precios. 

Por su parte, diversos especialistas advirtieron que el repunte complica el panorama para el banco central estadounidense, que mantiene una postura cautelosa frente al comportamiento de los precios.

En este contexto, los mercados permanecen atentos a las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, ya que un entorno inflacionario más persistente podría mantener elevadas las tasas de interés durante más tiempo, con efectos sobre el consumo, la inversión y el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como a nivel global.


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