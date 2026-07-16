El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4.57%, frente al 4.54% de hace una semana. Antes del inicio de la guerra era de apenas 3.97%

Inicio / Finanzas / Tasa hipotecaria a 30 años alcanza su nivel más alto en un año

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos alcanzó esta semana su nivel más alto en casi un año, al elevar los costos de endeudamiento para posibles compradores de vivienda.

La tasa hipotecaria referencial a 30 años aumentó a 6.55% frente al 6.49% de la semana pasada, cuya tasa promedio era de 6.75%.

Las tasas hipotecarias más elevadas pueden sumar cientos de dólares al mes para los prestatarios, limitando el poder de compra en un momento en que los problemas de asequibilidad siguen dejando al margen a muchas personas.

Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

Tasas suben mientras la guerra con Irán dispara precios del petróleo

Estas tasas suben en buena medida este año, mientras la guerra con Irán ha disparado los precios del crudo, avivando las expectativas de una mayor inflación.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba el jueves en 4.57%, frente al 4.54% de hace una semana. Antes del inicio de la guerra era de apenas 3.97% a finales de febrero.

Según compradores, los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, que suelen buscar los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también subieron esta semana a 5,93% desde el 5.82% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5.92%.