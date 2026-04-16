Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_2227_1ddd0bcd43
Coahuila

Aumento de precios en combustibles y alimentos golpean a familias

El encarecimiento de insumos básicos mantiene presión constante sobre el gasto diario, especialmente en los hogares de menores ingresos.

  • 16
  • Abril
    2026

El incremento en los precios de combustibles y productos de la canasta básica continúa afectando el bolsillo de las familias, en medio de críticas hacia las políticas económicas impulsadas en los últimos años.

Consumidores señalan que, contrario a las promesas de estabilidad, el encarecimiento de insumos básicos mantiene presión constante sobre el gasto diario, especialmente en los hogares de menores ingresos.

Uno de los casos más recientes es el del tomate, cuyo precio ha registrado variaciones significativas en cuestión de semanas. De costar alrededor de 28 pesos por kilo, el producto llegó a alcanzar hasta 60 pesos, para posteriormente estabilizarse entre los 45 y 50 pesos por kilogramo en la actualidad. Este comportamiento ha sido percibido por comerciantes y compradores como un reflejo de la volatilidad en los mercados y el impacto de factores económicos nacionales.

Ante este panorama, quienes resienten con mayor intensidad estos aumentos son los jefes y jefas de familia, quienes deben ajustar sus presupuestos para cubrir necesidades básicas. La situación ha generado inconformidad entre la población, que demanda medidas efectivas para frenar el alza de precios y garantizar condiciones más accesibles para la adquisición de alimentos esenciales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_canasta_cb4f9f2261
Sheinbaum analiza frenar alza de precio de la canasta básica
canasta_basica_9ef699d759
Impacta alza de precios en canasta básica a economía familiar
profeco_tortilla_9ae3f58594
Precio de la tortilla se mantiene en $24, afirma Profeco
publicidad

Últimas Noticias

protesta_denuncia_proyecto9_fiscalia_5740b54d35
'Proyectos 9' acumula 46 denuncias penales por presunto fraude
felix_inclusion_c56653728f
Reporta Félix Arratia avances en programas de inclusión
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_18_45fd40092f
Robos a persona mantienen ligera baja; reforzarán operativos
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×