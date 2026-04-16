Aumento de precios en combustibles y alimentos golpean a familias

El incremento en los precios de combustibles y productos de la canasta básica continúa afectando el bolsillo de las familias, en medio de críticas hacia las políticas económicas impulsadas en los últimos años.

Consumidores señalan que, contrario a las promesas de estabilidad, el encarecimiento de insumos básicos mantiene presión constante sobre el gasto diario, especialmente en los hogares de menores ingresos.

Uno de los casos más recientes es el del tomate, cuyo precio ha registrado variaciones significativas en cuestión de semanas. De costar alrededor de 28 pesos por kilo, el producto llegó a alcanzar hasta 60 pesos, para posteriormente estabilizarse entre los 45 y 50 pesos por kilogramo en la actualidad. Este comportamiento ha sido percibido por comerciantes y compradores como un reflejo de la volatilidad en los mercados y el impacto de factores económicos nacionales.

Ante este panorama, quienes resienten con mayor intensidad estos aumentos son los jefes y jefas de familia, quienes deben ajustar sus presupuestos para cubrir necesidades básicas. La situación ha generado inconformidad entre la población, que demanda medidas efectivas para frenar el alza de precios y garantizar condiciones más accesibles para la adquisición de alimentos esenciales.

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