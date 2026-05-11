Canasta básica mexicana sube el doble que la inflación en abril

El costo de la canasta alimentaria en México se disparó en abril de 2026 a un ritmo que duplicó la inflación general, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En abril 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,966.06 para el ámbito rural y $2,598.99 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/OhKgS2rmyK — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 11, 2026

Mientras la inflación general anual se ubicó en 4.4%, el valor de la canasta alimentaria, utilizada para medir la pobreza extrema, aumentó 8.3% tanto en zonas rurales como urbanas, es decir, 3.9 puntos porcentuales por encima del índice general de precios.

Jitomate lidera el encarecimiento

El principal factor detrás del alza fue el jitomate, cuyo precio se disparó 121.1% anual, convirtiéndose en el producto con mayor incidencia en el aumento del costo alimentario en todo el país.

En el ámbito rural, los productos que más impulsaron el encarecimiento fueron:

Jitomate: 45.4% de incidencia relativa

Alimentos y bebidas fuera del hogar: 17.9%

Chile: 9.0%, con un aumento anual de 59.8%

En las zonas urbanas, el impacto se concentró en:

Jitomate: 32.4%

Alimentos y bebidas fuera del hogar: 25.1%

Papa: 9.0 por ciento, con un incremento anual de 49.3%

Comer fuera también golpea el presupuesto

El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar se consolidó como el segundo factor con mayor incidencia en el encarecimiento, especialmente en ciudades, donde registró un aumento anual de 6.8%.

Esto refleja que no solo subieron los precios de productos frescos, sino también el costo de desayunar, comer o cenar en establecimientos.

Con este panorama, el ingreso mínimo mensual por persona para cubrir únicamente necesidades alimentarias quedó en:

Zona rural: 1,966.06 pesos

Zona urbana: 2,598.99 pesos

Estas cifras marcan el umbral de pobreza extrema por ingresos en México.

También suben gastos no alimentarios

Al sumar transporte, educación, cuidados personales y otros bienes esenciales, las Líneas de Pobreza por Ingresos también registraron aumentos por encima de la inflación:

Ámbito rural: 3,572.47 pesos mensuales (6.3% anual)

Ámbito urbano: 4,954.23 pesos mensuales (5.7% anual)

En ciudades, el transporte público y la educación fueron de los rubros más influyentes, mientras que en zonas rurales destacaron los cuidados personales.

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