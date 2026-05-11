Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
canasta_basica_7c2741de27
Finanzas

Canasta básica mexicana sube el doble que la inflación en abril

El costo de alimentos básicos aumentó 8.3% anual en abril de 2026, impulsado por el jitomate, chile y papa, muy por encima de la inflación general de 4.4%

  • 11
  • Mayo
    2026

El costo de la canasta alimentaria en México se disparó en abril de 2026 a un ritmo que duplicó la inflación general, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Mientras la inflación general anual se ubicó en 4.4%, el valor de la canasta alimentaria, utilizada para medir la pobreza extrema, aumentó 8.3% tanto en zonas rurales como urbanas, es decir, 3.9 puntos porcentuales por encima del índice general de precios.

Jitomate lidera el encarecimiento

El principal factor detrás del alza fue el jitomate, cuyo precio se disparó 121.1% anual, convirtiéndose en el producto con mayor incidencia en el aumento del costo alimentario en todo el país.

jitomate.JPG

En el ámbito rural, los productos que más impulsaron el encarecimiento fueron:

  • Jitomate: 45.4% de incidencia relativa
  • Alimentos y bebidas fuera del hogar: 17.9%
  • Chile: 9.0%, con un aumento anual de 59.8%

En las zonas urbanas, el impacto se concentró en:

  • Jitomate: 32.4%
  • Alimentos y bebidas fuera del hogar: 25.1%
  • Papa: 9.0 por ciento, con un incremento anual de 49.3%

Comer fuera también golpea el presupuesto

El rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar se consolidó como el segundo factor con mayor incidencia en el encarecimiento, especialmente en ciudades, donde registró un aumento anual de 6.8%.

Esto refleja que no solo subieron los precios de productos frescos, sino también el costo de desayunar, comer o cenar en establecimientos.

Con este panorama, el ingreso mínimo mensual por persona para cubrir únicamente necesidades alimentarias quedó en:

  • Zona rural: 1,966.06 pesos
  • Zona urbana: 2,598.99 pesos

Estas cifras marcan el umbral de pobreza extrema por ingresos en México.

También suben gastos no alimentarios

Al sumar transporte, educación, cuidados personales y otros bienes esenciales, las Líneas de Pobreza por Ingresos también registraron aumentos por encima de la inflación:

  • Ámbito rural: 3,572.47 pesos mensuales (6.3% anual)
  • Ámbito urbano: 4,954.23 pesos mensuales (5.7% anual)

En ciudades, el transporte público y la educación fueron de los rubros más influyentes, mientras que en zonas rurales destacaron los cuidados personales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_12_at_5_45_35_PM_032c1afed0
México busca nuevas oportunidades de inversión con Corea del Sur
Whats_App_Image_2026_05_12_at_3_37_02_PM_db2d2cecbb
Esperan negocios por $81 millones en sector construcción
finanzas_tiendas_f83f6935a7
Mundial 2026 impulsa preparación del pequeño comercio regio
publicidad

Últimas Noticias

image_41d0f4bb45
Llevan Miguel Sánchez y Colosio jornada de salud a Zuazua
ramon_ayala_hijo_60f06d8fd0
Ramón Ayala rompe el silencio tras inicio de demanda en su contra
Alligator_Alcatraz_265e1442aa
Florida planea cerrar Alligator Alcatraz por costos de operación
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
revela_argentina_mundalista_56dc05a1d4
Revela Argentina prelista mundialista con Messi y sorpresas
publicidad
×