Alista Meta cerca de 8,000 despidos para el mes de mayo

Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, prepara una nueva ronda de despidos que iniciará el próximo 20 de mayo, como parte de un ajuste global en su estructura operativa.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, la compañía recortará alrededor del 10% de su plantilla, equivalente a cerca de 8,000 empleados, en esta primera fase.

Asimismo, fuentes cercanas al proceso indicaron que esta medida no será la única, ya que la firma prevé ejecutar recortes adicionales durante la segunda mitad de 2026, aunque aún sin fechas ni magnitudes definidas.

En este contexto, la empresa “se negó a comentar sobre el calendario o el alcance de los recortes previstos”, manteniendo reserva sobre sus planes internos.

Por otro lado, la estrategia responde a una transformación estructural impulsada por la inteligencia artificial, área en la que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha destinado inversiones millonarias con el objetivo de optimizar operaciones y reducir costos.

Este enfoque se alinea con una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde la automatización comienza a redefinir la demanda laboral.

El ajuste de plantilla ocurre en un contexto de recortes generalizados en la industria tecnológica, donde plataformas especializadas reportan más de 73,000 despidos en lo que va de 2026.

Así, Meta se suma a otras compañías que buscan mayor eficiencia operativa mediante el uso intensivo de inteligencia artificial, incluso a costa de una reducción significativa de su fuerza laboral.

Comentarios