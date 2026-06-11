Alistan inicio de segunda ronda de revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México se alista para iniciar la segunda ronda de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con reuniones en Washington, que se realizarán del 15 al 18 de junio.

“Ya estamos preparados, tenemos todos los argumentos y estaremos por allá, viajando desde el domingo, lunes, martes y jueves. Si no saben, nos quedamos hasta el viernes y ya regresando nos dirá la presidenta cuándo les informamos el detalle de esto”, informó el secretario tras participar en un evento.

Se informó que en esta ronda de revisión solo participan México y Estados Unidos.

A los encuentros en Washington asistirán, además del secretario, Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, así como el equipo de la Secretaría de Economía.

Ebrard aseguró que las conversaciones sobre el tema marchan en tiempo y forma.

“México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso, que era un objetivo principal, pues al principio de estas conversaciones, porque no se sabía si íbamos a tener esas conversaciones formales o no, si se iban a dar en tiempo y forma”, aseveró.

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