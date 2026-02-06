China y Sudáfrica alistan nuevo acuerdo comercial

China y Sudáfrica dieron un paso clave para profundizar su relación económica tras firmar un acuerdo marco que abre la puerta a un nuevo tratado comercial.

El movimiento llega cuando Pretoria busca diversificar mercados ante los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos y el deterioro de sus vínculos diplomáticos con la administración de Donald Trump.

Acceso preferencial al mercado chino

El Ministerio de Comercio e Industria sudafricano informó que el pacto permitirá iniciar negociaciones para que productos como frutas entren a China sin pagar aranceles.

Las autoridades confían en cerrar el tratado definitivo antes de que termine marzo.

A cambio, Pekín obtendría mayores facilidades para invertir en Sudáfrica, donde la presencia de empresas chinas, en especial del sector automotriz, ha crecido con rapidez.

Golpe arancelario desde Washington

Estados Unidos aplicó tarifas de hasta 30% a ciertos productos sudafricanos bajo la política de aranceles recíprocos impulsada por Trump, una de las tasas más altas a nivel global.

Por su parte, Pretoria aseguró que continúa dialogando con Washington para intentar suavizar esas medidas.

China consolida su influencia en África

Pekín ya es el principal socio comercial de Sudáfrica tanto en exportaciones como en importaciones y mantiene una presencia dominante en la explotación de minerales estratégicos en el continente, esenciales para la industria tecnológica.

El ministro sudafricano de Comercio, Parks Tau, quien viajó a China para firmar el acuerdo, afirmó que el futuro tratado impulsará sectores clave como minería, agricultura, energías limpias y tecnología.

Tensión diplomática y mercado automotriz

Cabe señalar que las relaciones entre Washington y Pretoria atraviesan su peor momento en décadas, luego de acusaciones estadounidenses sobre la política exterior sudafricana y presuntas persecuciones a minorías blancas, señalamientos que el gobierno ha rechazado.

También se anunció la exclusión de Sudáfrica de encuentros del G20 celebrados en territorio estadounidense este año.

Mientras tanto, los automóviles chinos ganan terreno: su participación en el mercado local pasó de menos del 3% en 2020 a entre 11% y 15% el año pasado.

Firmas como BYD, que en 2025 superó a Tesla como mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, refuerzan la apuesta de Pekín por el país africano.

