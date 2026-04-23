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Aprueban dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas

Dicha propuesta estipula que la duración máxima de la jornada laboral será de 40 horas a la semana y ocho horas diarias

  • 23
  • Abril
    2026

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de horas de la jornada laboral a 40.

Con una aprobación unánime, el pleno aseguró que esto garantizará los derechos de los trabajadores, así como la productividad de las empresas mexicanas.

Dicha propuesta estipula que la duración máxima será de 40 horas a la semana y ocho al día. En caso de extenderse, se abonará como salario por este tiempo un 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

"El tiempo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo."

Se definió que las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios el límite máximo permitido.

"La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el artículo 66 de esta Ley, no podrá ser mayor de cuatro horas a la semana y obliga a la persona empleadora a pagar un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria"

La jornada extraordinaria también se alcanzará de manera gradual para llegar a las 12 horas.

En 2026 y 2027, serán nueve horas; en 2028, 10; en 2029, 11 y en 2030, 12.  Además, afirmaron que en ninguno de los casos la reducción implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

 

 

 


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