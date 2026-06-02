Wall Street abre mixto, pero frena su racha de récords

Wall Street abrió este martes mixto luego de que su principal indicador subió menos del 15%, lo que rompió la tendencia al alza tras conseguir tres récords por el sector tecnológico.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.13% hasta 51,145 unidades

: sube 0.13% hasta 51,145 unidades S&P 500 : baja 0.11% hasta 7,591 unidades

: baja 0.11% hasta 7,591 unidades Nasdaq: sube 0.29% hasta 27,009 unidades

Los principales índices bursátiles alcanzaron máximos históricos el lunes, con Nvidia, que este martes subía un 2.56%.

Los inversionistas se enfocan en Anthropic, quien solicitó su salida a bolsa, así como en la matriz de Google, que busca recaudar 80,000 millones de dólares.

En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Dahye, en los alrededores de Beirut, e insiste en seguir adelante con la ofensiva para acabar con el grupo Hezbolá.

Netanyahu ordena ataques cerca de Beirut por violación de acuerdo

Como respuesta a la presunta violación de alto al fuego, el primer ministro de Israel ordenó este lunes atacar objetivos en los alrededores de la capital de Líbano.

El primer ministro Benjamín Netanyahu, en conjunto con el ministro de Defensa Israel Katz, emitieron un comunicado conjunto donde instruyen a las fuerzas israelíes a efectuar estas agresiones contra el Líbano.

Aquí te presentamos la nota completa: Netanyahu ordena ataques cerca de Beirut por violación de acuerdo

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