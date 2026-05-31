Se dispara a un 40% el precio de jitomate en EUA

Los consumidores en Estados Unidos están resintiendo el alza en el costo de los alimentos, luego de que el precio del jitomate subiera alrededor de 40% respecto a hace un año, según el más reciente Índice de Precios al Consumidor. El incremento ha convertido a este producto en uno de los principales símbolos de la inflación alimentaria en ese país.

De acuerdo con agencias de noticias internacionales, el aumento del jitomate supera incluso al de otros productos básicos como el café, que registra un alza de 18.5%, así como los asados de res con un aumento de 17.8% y pescados congelados con un repunte de 12 por ciento.

Además, otro indicador de inflación reveló que los precios generales en Estados Unidos crecieron 3.8% en abril a tasa anual, su nivel más alto en casi tres años.

Especialistas advierten una combinación de factores

Especialistas atribuyen este encarecimiento a factores como el aumento en los costos de envío derivados de la guerra entre Estados Unidos e Irán, así como a cambios en la política comercial estadounidense.

Usha Haley, economista de la Universidad Estatal de Wichita, describió el panorama como “una tormenta perfecta de política comercial, clima extremo y política de Medio Oriente”.

El impacto también se refleja en restaurantes y negocios que utilizan jitomate de manera constante.

Isaac Bernal Carbajo, chef en Nueva York, lamentó que “algo tan básico como comprar verduras frescas ha empezado a convertirse en una importante decisión financiera para muchas familias”.

En tanto, Wayne Humphrey, director de operaciones de la cadena Snarf’s Sandwiches, señaló que las cajas de jitomate pasaron de costar $27 a $93 dólares en un año.

Analistas consideran que los precios podrían moderarse en los próximos meses conforme avance la cosecha local en Estados Unidos; sin embargo, advierten que la dependencia del jitomate mexicano seguirá presionando los costos para consumidores y empresas.

Arancel encarece el jitomate

Desde julio del año pasado, Estados Unidos impuso un arancel de 17% al jitomate mexicano, luego de retirarse del acuerdo comercial que durante años permitió importar este producto sin tarifas adicionales.

La decisión fue respaldada por productores estadounidenses, quienes argumentaron que buscaban recuperar competitividad frente al jitomate mexicano.

Sin embargo, especialistas y analistas han advertido que la medida terminó elevando los costos para consumidores y negocios, debido a que México abastece gran parte del mercado estadounidense.

Incluso, datos federales muestran que la recaudación por aranceles al jitomate pasó de apenas $16,424 dólares en 2024 a casi $4.6 millones de dólares este año.

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