Aumenta 5% inversión fija bruta por impulso de sector residencial

Respecto al mes inmediatamente anterior, es decir, marzo, la inversión bruta fija presentó un avance de 4%, hilando dos meses consecutivos de incrementos

En abril de 2026, la inversión fija bruta en México registró un aumento de 5.1%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi detalló que lo anterior fue impulsado por el segmento residencial que creció 16.7% respecto a abril de 2025.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo creció 0.9% impulsada por la inyección de capital en maquinaria, equipos y otros bienes de origen importado de 9.8%, a tasa anual.

En el desglose se observa que, con base en el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (Imfbcf), por componente, los gastos en construcción aumentaron 8.8 por ciento.

Respecto al mes inmediatamente anterior, es decir, marzo, la inversión bruta fija presentó un avance de 4%, hilando dos meses consecutivos de incrementos.

De acuerdo con el Inegi, este incremento fue impulsado por un aumento en los gastos en construcción de 6.5%, además de que hubo una subida de 12.4% en el gasto de construcción residencial