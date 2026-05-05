Aumenta un 35% la inversión eléctrica en el México

En el último año, la inversión en infraestructura energética a nivel nacional es sostenida y muestra un avance de 35% con respecto a 2024.

De acuerdo con un análisis de la Coparmex, basado en datos del Inegi y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se revela que, si bien el valor de la construcción de obra en generación y distribución de electricidad en el país registró un aumento relevante respecto a 2024, al compararlo con el nivel observado en 2018, que representa el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, resulta 28% inferior.

En específico, las cifras muestran que en 2025 la inversión eléctrica sumó $22,000 millones de pesos, lo cual superó ampliamente los $16,408 millones de pesos reportados un año atrás.

El estudio: Infraestructura para un sistema eléctrico competitivo (2025-2030), del IMCO, revela que entre 2019 y el primer semestre de 2024 se autorizaron inversiones en generación eléctrica para instalar 11,620 nuevos megavatios, por un monto de inversión equivalente al 24.5% del autorizado en el periodo 2013-2018.

Al respecto, Roberto Cantú Alanis, presidente de Coparmex Nuevo León, destacó que es preocupante la caída que registra en otros gobiernos la inversión que ha tenido el país en un rubro tan importante para la productividad, como es el eléctrico.

“Sabemos que la demanda eléctrica real supera a las estimaciones del Ejecutivo federal en su escenario más alto; si no es satisfecha esta demanda, entonces estamos perdiendo oportunidades de desarrollo, de crecimiento”, aseveró.

En dicho estudio, el IMCO señala que el crecimiento en la demanda eléctrica se encuentra limitado por la infraestructura tanto de generación como de las redes existentes en el sistema eléctrico.

“En otras palabras, se trata de una demanda restringida, ya que el potencial de crecimiento podría ser mayor si la infraestructura eléctrica lo permitiera”, aseguró Cantú Alanís.

Aunado a ello, el IMCO estima que en 2030 la demanda de energía eléctrica en México será 13.4% mayor a la observada en 2024.

Para absorber este crecimiento y garantizar la seguridad energética del país, se requiere acelerar las inversiones en infraestructura del sector eléctrico.

“Empezando por aquellas contempladas en el Plan México, estimadas en $40,185 millones de dólares en infraestructura tanto de generación como de redes eléctricas, debido a los tiempos necesarios para planear, financiar, construir, realizar pruebas y poner en operación nuevos proyectos”, detalla el estudio realizado por dicho instituto.

Nuevo León suma esfuerzos

Como parte de esta dinámica, Nuevo León está sumando esfuerzos al integrar en su cartera proyectos enfocados al tema eléctrico.

La Secretaría de Economía estatal informó que dentro de las iniciativas se encuentran ocho que van encaminadas al tema de energía e infraestructura eléctrica, así como nuevos campos de energías renovables.

Esto tendrá impacto en municipios como Cerralvo, así como en un nuevo parque industrial que ampliará la capacidad de atracción de inversiones.

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